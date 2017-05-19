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Виктор Скрипник может возглавить Локомотив

Украинского специалиста хотят видеть в Москве

  • 19.05.2017 10:20
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ФК Вердер. Виктор Скрипник
© ФК Вердер. Виктор Скрипник
Экс-наставник бременского «Вердера» Виктор Скрипник может стать главным тренером московского «Локомотива». Назначение может состояться после совета директоров клуба, заседание которого состоится по окончании сезона.
 
Вероятен, впрочем, и вариант, при котором нынешнему главному тренеру железнодорожников Юрию Семину удастся сохранить свой пост. Контракт 70-летнего специалиста заканчивается после этого чемпионата и предусматривает продление еще на один.
 
Ранее сам Семин говорил о продолжении сотрудничества с «Локо» как о решенном вопросе. Глава совета директоров красно-зеленых Анатолий Мещеряков эту информацию не подтвердил, заявив, что «все будет комментировать по итогам сезона».
 
- Не комментируем, - сказал президент «Локомотива» Илья Геркус в ответ на просьбу высказаться о возможном назначении Скрипника.
 
Скрипник работал главным тренером бременского «Вердера» с октября 2014 по сентябрь 2016-го - он стал первым украинским специалистом, получившим пост наставника в Бундеслиге. Не исключено, впрочем, что Скрипник не единственный кандидат на пост тренера «Локо» из числа специалистов, имеющих опыт работы в немецком чемпионате.
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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