Кравец интересен Бешикташу и Фенербахче

Нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец, который в этом сезоне на правах аренды выступал в испанской «Гранаде», а теперь возвращается в расположение своего клуба, может вновь оказаться за границей.
На этот раз интерес к 27-летнему форварду проявляют сразу два турецких клуба — «Фенербахче» и «Бешикташ». Правда, в данный момент переговоры ведутся лишь с агентами Кравца и находятся на начальной стадии. Известно лишь, что оба клуба рассматривают как вариант с арендой нападающего, так и с выкупом его трансфера.
Напомним, контракт Кравца с «Динамо» действует до 30 июня 2018 года.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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