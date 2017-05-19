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Артем ФРАНКОВ: «Никакое чемпионство не собьет оскомину Шахтера»

Украинский журналист поделился свои мнением о работе Паулу Фонсеки у руля клуба

  • 19.05.2017 09:07
  • 1235 просмотров
  • 5 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков
Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков по-прежнему считает истинным показателем силы наших клубов их достижения в еврокубках.
 
«Сводить сезон к одним лишь внутренним турнирам означает искажать действительность и прятаться под трофейным одеялом от горькой правды. А она именно что очень несладкая и для «Динамо», и для «Шахтера», и для всех остальных наших клубов, с некоторыми оговорками в сторону «Зари» (считаю, что кое-где она показала даже больше, чем мы от нее ожидали).
 
«От этой горькой истины не прячась, я изучаю сам себя на свет: «Шахтер» при Фонсеке проиграл два из трех «горловых» матчей, те, неудачу в которых нельзя было исправить — гостевой поединок с «Янг Бойз», который вообще сколько-нибудь внятно объяснить нельзя, и домашний поединок с «Сельтой», где хотя бы можно сослаться на традиционную силу испанских клубов вообще и данной галисийской команды конкретно. Никакое чемпионство Украины, никакой Кубок страны не в состоянии сбить эту оскомину и внушить дополнительный оптимизм. Разве что воспользоваться фактом старта в групповом турнире ЛЧ, безо всяких квалификаций, о которых теперь нужно беспокоиться киевлянам», — написал Франков в свежем номере журнала «Футбол».
 
«Тут, видимо, следует отдельно обратиться к болельщикам „Шахтера“ и в который раз напомнить — то, что в вечном нашем „класычном“ противостоянии мои симпатии на стороне „Динамо“, отнюдь не означает, что я планирую навешивать на ваш любимый клуб каких-то дополнительных собак и отрицать его силу, его достижения. Скорее наоборот, от неприятеля вы вправе ожидать захваливания команды, которая, как и всё на свете, отнюдь не лишена недостатков и слабостей, в силу нынешней ситуации постоянно обзаводясь новыми! Констатация же еврокубкового провала не имеет целью принизить внутриукраинские достижения.
 
Ровно такие же слова я произнес бы и в адрес киевского клуба — тем более он тоже, мягко говоря, не блеснул, устроив лишь внезапный и запоздалый вынос тела „Бешикташа“. Еврокубки служили истинным показателем силы наших клубов даже в куда более сытные и конкурентоспособные времена — что уж говорить сейчас, когда в этом бесконечном погружении мы только мечтаем нащупать ногами дно и, наконец, оттолкнуться от него.
 

Источник — MatchDay

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Комментарии
    ukrop59
      ukrop59, 19.05.2017 09:16
    +2
    Господин Франков 3/4 болельщикам Украины Шахтер Ахметова просто неинтересен. За него не болеют. И причина одна: не любовь донецкого пахана к футбольным клубам других регионов. К сильным клубам. Желание Ахметки и его псов опустить уровень ЧУ , а потом говорить о создание какой нибудь объеденнёной с москалями лиги, где от Украины будут учавствовать ДК и Кроты. НЕужели ФФУ этого не видит?
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    adekvatenko
      adekvatenko, 19.05.2017 09:55
    -4
    ukrop59, 19.05.2017 09:16
    Господин Франков 3/4 болельщикам Украины Шахтер Ахметова просто неинтересен. За него не болеют. И причина одна: не любовь донецкого пахана к футбольным клубам других регионов. К сильным клубам. Желание Ахметки и его псов опустить уровень ЧУ , а потом говорить о создание какой нибудь объеденнёной с москалями лиги, где от Украины будут учавствовать ДК и Кроты. НЕужели ФФУ этого не видит?
    Давай ти не будеш видавати бажане за дійсність ! Києв та Львів - далеко не 3/4 України ! Хоча навіть Києв - спірно ! 52 000 в Києві прийшло на Шахтар подивитися зовсім недавно !А про рівень чемпіонату та хто його хоче "опустити " розширивши до 16 команд набравши туди колективи з першої Ліги , запитай у Реброва та Суркісів!
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    Ruslan0927
      Ruslan0927, 19.05.2017 10:00
    +1
    adekvatenko, 19.05.2017 09:55
    ukrop59, 19.05.2017 09:16
    Господин Франков 3/4 болельщикам Украины Шахтер Ахметова просто неинтересен. За него не болеют. И причина одна: не любовь донецкого пахана к футбольным клубам других регионов. К сильным клубам. Желание Ахметки и его псов опустить уровень ЧУ , а потом говорить о создание какой нибудь объеденнёной с москалями лиги, где от Украины будут учавствовать ДК и Кроты. НЕужели ФФУ этого не видит?

    Давай ти не будеш видавати бажане за дійсність ! Києв та Львів - далеко не 3/4 України ! Хоча навіть Києв - спірно ! 52 000 в Києві прийшло на Шахтар подивитися зовсім недавно !А про рівень чемпіонату та хто його хоче "опустити " розширивши до 16 команд набравши туди колективи з першої Ліги , запитай у Реброва та Суркісів!
    Київ а не Києв
    Ссылка
    metallist_verder
      metallist_verder, 19.05.2017 10:07
    -2
    Артём Франков по прежнему считает.... Я от вас балдею. Я понимаю что многие так не считают. Или скажем вообще ничего не считают. Или вы думаете, что реальную лакмусову бумажку, оценка нашей задницы, по еврокубковым результатам, не стоит обращать внимания? Результаты майдана в футболе будут видны в таблице коэффициентов, уже через три года. И наше место там примерно 25 баллов. То бишь 15-16 место. Это в "перспективе" 2 или даже одна команда и естестественно через сито отбора. Всё зависит от уровня команд на то время. Это место Хорватов Румын и Австрийцев. Это я, я должен быть на их месте. Напьёшься будешь.
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    zirkaa
    online
      zirkaa, 19.05.2017 10:18
    0
    adekvatenko, 19.05.2017 09:55
    ukrop59, 19.05.2017 09:16
    Господин Франков 3/4 болельщикам Украины Шахтер Ахметова просто неинтересен. За него не болеют. И причина одна: не любовь донецкого пахана к футбольным клубам других регионов. К сильным клубам. Желание Ахметки и его псов опустить уровень ЧУ , а потом говорить о создание какой нибудь объеденнёной с москалями лиги, где от Украины будут учавствовать ДК и Кроты. НЕужели ФФУ этого не видит?

    Давай ти не будеш видавати бажане за дійсність ! Києв та Львів - далеко не 3/4 України ! Хоча навіть Києв - спірно ! 52 000 в Києві прийшло на Шахтар подивитися зовсім недавно !А про рівень чемпіонату та хто його хоче "опустити " розширивши до 16 команд набравши туди колективи з першої Ліги , запитай у Реброва та Суркісів!

    А когда кроты свои матчи на Банникова проводили, то на их матчи и 500человек не приходило. Во Львове по тысячи приходило отсилы. В Харькове 3-4 тысячи приходит. Только когда бомжи "принимали" Динамо, то во Львове и в Харькове аншлаги были. Этому клубу в форме цветов георгиевской ленточки не рады нигде. Почему в Мариуполе не играете? Ильичевец играет а донецкия ссат что бразильцы разбегутся. Да и в Донецк свой они уже возвращаться не собираются. Их там не ждёт ни кто. А в Киеве для них медом намазано
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