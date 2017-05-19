Артем ФРАНКОВ: «Никакое чемпионство не собьет оскомину Шахтера»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков по-прежнему считает истинным показателем силы наших клубов их достижения в еврокубках.
«Сводить сезон к одним лишь внутренним турнирам означает искажать действительность и прятаться под трофейным одеялом от горькой правды. А она именно что очень несладкая и для «Динамо», и для «Шахтера», и для всех остальных наших клубов, с некоторыми оговорками в сторону «Зари» (считаю, что кое-где она показала даже больше, чем мы от нее ожидали).
«От этой горькой истины не прячась, я изучаю сам себя на свет: «Шахтер» при Фонсеке проиграл два из трех «горловых» матчей, те, неудачу в которых нельзя было исправить — гостевой поединок с «Янг Бойз», который вообще сколько-нибудь внятно объяснить нельзя, и домашний поединок с «Сельтой», где хотя бы можно сослаться на традиционную силу испанских клубов вообще и данной галисийской команды конкретно. Никакое чемпионство Украины, никакой Кубок страны не в состоянии сбить эту оскомину и внушить дополнительный оптимизм. Разве что воспользоваться фактом старта в групповом турнире ЛЧ, безо всяких квалификаций, о которых теперь нужно беспокоиться киевлянам», — написал Франков в свежем номере журнала «Футбол».
«Тут, видимо, следует отдельно обратиться к болельщикам „Шахтера“ и в который раз напомнить — то, что в вечном нашем „класычном“ противостоянии мои симпатии на стороне „Динамо“, отнюдь не означает, что я планирую навешивать на ваш любимый клуб каких-то дополнительных собак и отрицать его силу, его достижения. Скорее наоборот, от неприятеля вы вправе ожидать захваливания команды, которая, как и всё на свете, отнюдь не лишена недостатков и слабостей, в силу нынешней ситуации постоянно обзаводясь новыми! Констатация же еврокубкового провала не имеет целью принизить внутриукраинские достижения.
Ровно такие же слова я произнес бы и в адрес киевского клуба — тем более он тоже, мягко говоря, не блеснул, устроив лишь внезапный и запоздалый вынос тела „Бешикташа“. Еврокубки служили истинным показателем силы наших клубов даже в куда более сытные и конкурентоспособные времена — что уж говорить сейчас, когда в этом бесконечном погружении мы только мечтаем нащупать ногами дно и, наконец, оттолкнуться от него.
Источник — MatchDay
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Господин Франков 3/4 болельщикам Украины Шахтер Ахметова просто неинтересен. За него не болеют. И причина одна: не любовь донецкого пахана к футбольным клубам других регионов. К сильным клубам. Желание Ахметки и его псов опустить уровень ЧУ , а потом говорить о создание какой нибудь объеденнёной с москалями лиги, где от Украины будут учавствовать ДК и Кроты. НЕужели ФФУ этого не видит?
Давай ти не будеш видавати бажане за дійсність ! Києв та Львів - далеко не 3/4 України ! Хоча навіть Києв - спірно ! 52 000 в Києві прийшло на Шахтар подивитися зовсім недавно !А про рівень чемпіонату та хто його хоче "опустити " розширивши до 16 команд набравши туди колективи з першої Ліги , запитай у Реброва та Суркісів!
Господин Франков 3/4 болельщикам Украины Шахтер Ахметова просто неинтересен. За него не болеют. И причина одна: не любовь донецкого пахана к футбольным клубам других регионов. К сильным клубам. Желание Ахметки и его псов опустить уровень ЧУ , а потом говорить о создание какой нибудь объеденнёной с москалями лиги, где от Украины будут учавствовать ДК и Кроты. НЕужели ФФУ этого не видит?
Давай ти не будеш видавати бажане за дійсність ! Києв та Львів - далеко не 3/4 України ! Хоча навіть Києв - спірно ! 52 000 в Києві прийшло на Шахтар подивитися зовсім недавно !А про рівень чемпіонату та хто його хоче "опустити " розширивши до 16 команд набравши туди колективи з першої Ліги , запитай у Реброва та Суркісів!
А когда кроты свои матчи на Банникова проводили, то на их матчи и 500человек не приходило. Во Львове по тысячи приходило отсилы. В Харькове 3-4 тысячи приходит. Только когда бомжи "принимали" Динамо, то во Львове и в Харькове аншлаги были. Этому клубу в форме цветов георгиевской ленточки не рады нигде. Почему в Мариуполе не играете? Ильичевец играет а донецкия ссат что бразильцы разбегутся. Да и в Донецк свой они уже возвращаться не собираются. Их там не ждёт ни кто. А в Киеве для них медом намазано
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