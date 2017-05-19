Артем ФРАНКОВ: «Никакое чемпионство не собьет оскомину Шахтера»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков по-прежнему считает истинным показателем силы наших клубов их достижения в еврокубках.

«Сводить сезон к одним лишь внутренним турнирам означает искажать действительность и прятаться под трофейным одеялом от горькой правды. А она именно что очень несладкая и для «Динамо», и для «Шахтера», и для всех остальных наших клубов, с некоторыми оговорками в сторону «Зари» (считаю, что кое-где она показала даже больше, чем мы от нее ожидали).

«От этой горькой истины не прячась, я изучаю сам себя на свет: «Шахтер» при Фонсеке проиграл два из трех «горловых» матчей, те, неудачу в которых нельзя было исправить — гостевой поединок с «Янг Бойз», который вообще сколько-нибудь внятно объяснить нельзя, и домашний поединок с «Сельтой», где хотя бы можно сослаться на традиционную силу испанских клубов вообще и данной галисийской команды конкретно. Никакое чемпионство Украины, никакой Кубок страны не в состоянии сбить эту оскомину и внушить дополнительный оптимизм. Разве что воспользоваться фактом старта в групповом турнире ЛЧ, безо всяких квалификаций, о которых теперь нужно беспокоиться киевлянам», — написал Франков в свежем номере журнала «Футбол».

«Тут, видимо, следует отдельно обратиться к болельщикам „Шахтера“ и в который раз напомнить — то, что в вечном нашем „класычном“ противостоянии мои симпатии на стороне „Динамо“, отнюдь не означает, что я планирую навешивать на ваш любимый клуб каких-то дополнительных собак и отрицать его силу, его достижения. Скорее наоборот, от неприятеля вы вправе ожидать захваливания команды, которая, как и всё на свете, отнюдь не лишена недостатков и слабостей, в силу нынешней ситуации постоянно обзаводясь новыми! Констатация же еврокубкового провала не имеет целью принизить внутриукраинские достижения.

Ровно такие же слова я произнес бы и в адрес киевского клуба — тем более он тоже, мягко говоря, не блеснул, устроив лишь внезапный и запоздалый вынос тела „Бешикташа“. Еврокубки служили истинным показателем силы наших клубов даже в куда более сытные и конкурентоспособные времена — что уж говорить сейчас, когда в этом бесконечном погружении мы только мечтаем нащупать ногами дно и, наконец, оттолкнуться от него.