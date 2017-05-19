Верона вернулась в Серию А

Чтобы ты сдох беня! Ты даже не представляешь сколько людей вложили сил и здоровья, прославляя люб...

Чтобы ты сдох беня! Ты даже не представляешь сколько людей вложили сил и здоровья, прославляя люб...

Не долго музыка играла не долго Днепр о Металлисте злорадствовал.Думали если Колома у руля и для ...

Урод ты беня, но с другой стороны надеюсь что тебя в футболе никогда не будет