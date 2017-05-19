Верона вернулась в Серию А

«Верона» следом за «Спалем» добилась повышения в классе по итогам сезона. Вчера подопечные Фабио Пеккья сыграли вничью с «Чезеной» (0:0) и гарантировали себе второе место в турнирной таблице. Третья путевка в высший дивизион страны будет разыграна в плей-офф.
Напомним, «Верона» вылетела из Серии А в прошлом сезоне, а спустя год добилась возвращения.
Источник — Sport.ua
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