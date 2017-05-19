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Интер претендует на Ди Марию

Аргентинский полузащитник может перебраться в Италию

  • 19.05.2017 08:44
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SmotriSport.TV. Анхель Ди Мария
© SmotriSport.TV. Анхель Ди Мария
По информации итальянской прессы, «Интер» близок к подписанию полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии. 
 
Сообщается, что известный футбольный агент Жорже Мендеш уже согласовал переход в миланский клуб защитника «Реала» Пепе, а теперь работает над трансфером аргентинца. 
 
При этом не исключено, что в результате сделки в Париж отправится хавбек «нерадзурри» Иван Перишич. 
 
Добавим, что действующий контракт Ди Марии с парижанами рассчитан до июня 2019 года.
 

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