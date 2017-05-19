Жемчужина вышла в Первую лигу чемпионата Украины

В матче 31-го тура чемпионата Украины во Второй лиге одесская «Жемчужина» смогла одолеть на выезде «Ильичевец-2» со счетом 2:0 и гарантировала себе выход в Первую лигу. Вместе с «Жемчужиной» во втором по значимости дивизионе со следующего сезона будет выступать «Рух» Винники, который также гарантировал себе повышение в классе.
Напомним, что «Жемчужина» была основана в 2013-м году и с 2016-го года получила профессиональный статус, впервые в истории пробившись в Первую лигу.
Источник — Sport.ua
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