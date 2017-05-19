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Найнгголан летом перейдет в МЮ

Хавбек «Ромы» интересен английскому гранду

  • 19.05.2017 08:27
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101greatgoals.com. Раджа Наингголан
© 101greatgoals.com. Раджа Наингголан
Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы намерены опередить «Челси» в борьбе за приобретение бельгийца грядущим летом. 
 
Источник отмечает, что интерес «красных дьяволов» к 29-летнему Найнгголану находится на начальной стадии и никаких соглашений на данный момент нет. 
 
В прошлом году «Челси» пытался приобрести Найнгголана — окончательное предложение синих по слухам превысило £ 34 млн (€ 39,7 млн).
 

Источник — Euro-football

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