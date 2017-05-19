Найнгголан летом перейдет в МЮ

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы намерены опередить «Челси» в борьбе за приобретение бельгийца грядущим летом.
Источник отмечает, что интерес «красных дьяволов» к 29-летнему Найнгголану находится на начальной стадии и никаких соглашений на данный момент нет.
В прошлом году «Челси» пытался приобрести Найнгголана — окончательное предложение синих по слухам превысило £ 34 млн (€ 39,7 млн).
Источник — Euro-football
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