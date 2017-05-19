Харри Кейн поиздевался над Лестером

«Лестер» – «Тоттенхэм» - 1:6
Голы: Чилвелл, 59 - Кейн, 25, 63, 89, 90+2, Сон, 36, 71.
«Лестер»: Шмайхель – Симпсон, Беналуан (Грей, 66), Фухс, Чилвелл – Марез, Ндиди, Амартей, Олбрайтон – Оказаки (Слимани, 46), Варди (Муса, 78).
«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген — Сиссоко (Нкуду, 90), Ваньяма, Дембеле (Лесняк, 85), Дэвис – Сон (Янссен, 78), Алли – Кейн.
Предупреждения: Олбрайтон, Грей, Симпсон — Сиссоко.
Источник — Sport.ua
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