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Дубль Теодорчика помог Андерлехту оформить чемпионство

Экс-игрок киевского «Динамо» вернул себе место в основном составе

  • 19.05.2017 07:53
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voetbalkrant.com. Лукаш Теодорчик
© voetbalkrant.com. Лукаш Теодорчик
«Андерлехт» обыграл «Шарлеруа» в плей-офф чемпионата со счетом 3:1 и стал чемпионом Бельгии в сезоне-2016/17.
 
Отметим, что обыграть соперника брюссельцы смогли с помощью дубля экс-нападающего «Динамо» Лукаша Теодорчика, который забил в этом матче два гола.
 
Отметим, что до этого Теодорчик не мог забить в 11 матчах кряду. Сейчас в активе поляка 31 гол в 52 матчах за бельгийский клуб во всех турнирах. В чемпионате Бельгии в этом сезоне Теодорчик провел 37 матчей и забил 22 гола.
 
Для брюссельцев это 34-й чемпионский титул, у ближайшего преследователя — «Брюгге» — 14 чемпионств.


 

Источник — MatchDay

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