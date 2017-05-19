«Андерлехт» обыграл «Шарлеруа» в плей-офф чемпионата со счетом 3:1 и стал чемпионом Бельгии в сезоне-2016/17.

Отметим, что обыграть соперника брюссельцы смогли с помощью дубля экс-нападающего «Динамо» Лукаша Теодорчика, который забил в этом матче два гола.

Отметим, что до этого Теодорчик не мог забить в 11 матчах кряду. Сейчас в активе поляка 31 гол в 52 матчах за бельгийский клуб во всех турнирах. В чемпионате Бельгии в этом сезоне Теодорчик провел 37 матчей и забил 22 гола.

Для брюссельцев это 34-й чемпионский титул, у ближайшего преследователя — «Брюгге» — 14 чемпионств.





