Юрген КЛОПП: «Нам нужно усилиться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп планирует активно поработать во время летнего трансферного окна.
- Нам нужно усилиться, потому что наши конкуренты и сейчас уже очень сильны, и станут ещё крепче. Это мы сделаем, но всё равно нам нужно избежать невезения с травмами. В нынешнем году все наши травмы были получены не на тренировках, а в играх — на это повлиять невозможно. Но мы многому научились за сезон, и мы усилимся.
Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль
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