Юрген КЛОПП: «Нам нужно усилиться»

Дурко если не знать что это Штутгарт и Гранада! Зачем заходить на спортивные сайты и смотреть фут...

Причем тут Майдан, а? В начале 90-хх ситуация была еще хуже. Из легионеров в нашем чемпионате име...

Я вас удивлю, но вы наверное плохо в школе учились? бога НЕТ! А отбирать деньги, это уголовное пр...

А ще краще накрадені гроші забрати і до Бога на чесний суд відправити. Там жоден адвокат не допом...

Может многие не знают, но такие команды как Динамо,Шахтер, Днепр, Металлист жили за счет БЮДЖЕТА ...

Лучше бы воплотился второй вариант, по примеру "Металлиста", Чтобы существование "...

Олександр Іванович, 19.05.2017 07:59 0Що означає ж*да, відірвати від народного корита)ж*да відігн...

какое там рубилово, если игроки остануться в Днепре судя по статье, да еще и на прежних контракта...

Що означає жида, відірвати від народного корита)