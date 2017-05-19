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Юрген КЛОПП: «Нам нужно усилиться»

Наставник «Ливерпуля» думает над усилением состава

  • 19.05.2017 07:36
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп планирует активно поработать во время летнего трансферного окна.
 
- Нам нужно усилиться, потому что наши конкуренты и сейчас уже очень сильны, и станут ещё крепче. Это мы сделаем, но всё равно нам нужно избежать невезения с травмами. В нынешнем году все наши травмы были получены не на тренировках, а в играх — на это повлиять невозможно. Но мы многому научились за сезон, и мы усилимся.
 

Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль

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