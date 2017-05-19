Фил Джонс надеется сыграть в финале Лиги Европы

Фил Джонс надеется принять участие в финальном матче Лиги Европы, но он понимает, что борьба за место в стартовом составе будет серьезная.

Перед матчем с «Саутгемптоном» главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуриньо признался, что он пока не решил, выйдут ли Крис Смоллинг и Джонс в стартовом составе в игре против «Аякса». Оба защитника недавно восстановились после травм и играли в паре друг с другом в последних трех матчах Премьер-лиги.

«У нас фантастический состав, и каждый игрок мечтает принять участие в финале, - сказал Джонс. – Это финал, и я бы соврал, если бы сказал, что не хочу в нем играть. Но кто бы ни вышел на поле, каждый должен максимально хорошо выполнять свою работу, чтобы помочь команде победить».

Хотя «Юнайтед» должен провести еще один матч в чемпионате, против «Кристал Пэлас», Джонс не может выбросить из головы мысли о предстоящем финале Лиги Европы.

«Нужно быть сумасшедшим, чтобы перестать думать об этом, - сказал 25-летний защитник. – Это очень важная игра, и мы воодушевлены возможностью выиграть кубок».

«Кто-то может посмотреть на таблицу АПЛ и сказать, что мы плохо провели этот сезон, но что лучше, занять второе место, но не выиграть трофеев или завоевать два кубка и пройти в Лигу чемпионов?»

Кроме того, Джонс поблагодарил болельщиков «Юнайтед», поддерживавших свою команду в матче на стадионе «Сент-Мэрис» и на протяжении всего сезона.

«Весь сезон у нас была фантастическая поддержка, и дома, и в гостях, - сказал он. – Все ребята в команде это очень ценят. В среду болельщики проделали весь этот путь до Саутгемптона, чтобы увидеть ничью 0-0, и это хорошо, нам нужна будет их помощь и в воскресенье, и в финале».