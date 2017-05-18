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34-й тур
Лестер Сити
1:6
Тоттенхэм
18.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер Сити — Тоттенхэм — 1:6. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча АПЛ «Лестер Сити» — «Тоттенхэм»

  • 19.05.2017 07:44
  • 257 просмотров
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В поединке 34-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Тоттенхэм» разгромную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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