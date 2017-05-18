Ильичевец и Севидов вернулись в УПЛ

Спустя два года Приазовье снова будет представлено в чемпионате украинской Премьер-лиги. Тогда, весной 2015-го, «Ильичевец» доигрывал чемпионат на чужих полях и не смог под руководством незабвенного Николая Павлова удержаться в «вышке», всего на одно очко отстав от «Карпат».

«Провожающих, просят освободить вагоны»

С тех пор много воды утекло в Азовское море, завершил тренерскую карьеру Павлов, количество участников Премьер-лиги сократилось с 14-ти до дюжины, а Мариуполь все ждал возвращения любимцев наверх. Ждал еще в прошлом сезоне, но тогда команда под руководством приглашенного из «Шахтера» амбициозного финалиста Юношеской Лиги чемпионов Валерия Кривенцова заняла только четвертое место.

Другому донецкому специалисту удалось вернуть Приазовью регулярные встречи с «Динамо» и компанией. Сам он с ними пересекался еще в прошлом сезоне, когда после авантюрного решения возглавить «Металлист», проводил с «покойным» его последний чемпионат в УПЛ. Но не стал ждать полного краха славного харьковского клуба, за четыре тура до финиша сложил с себя полномочия главного тренера, по телефону благословил нового и. о. Призетко и наблюдал за кончиной уже со стороны.

И вот досрочно возвращается. Правда, выход в УПЛ можно было оформить еще в прошлом туре на глазах родных болельщиков, но тогда ничья с «Вересом» (1:1) отложила празднования. Путевку в элиту «Ильичевец» сегодня привезет в Мариуполь из далекого Тернополя. В нем накануне матча, 16 мая, отмечали первый серьезный юбилей одноименного клуба — местному ФК стукнуло 10 лет. Но «Ильичевец» не пожалел именинника. Хоть и не без проблем, но обыграл хозяев — 1:0. Героем встречи, как и в матче с «Вересом», стал Сергей Вакуленко, реализовавший пенальти. Напомним, что во встрече с ровенцами полузащитник сначала отличился голом, а уже на последних минутах привез в ворота своей команды пенальти.

Символично, что возвращение в лигу сильнейших «Ильичевец» оформил в матче с главным неудачником чемпионата. «Тернополь» еще туром ранее, также досрочно, вылетел во второй дивизион. И пока соперник пакует чемоданы для путешествия в элиту, тернопольцы провожают свою команду в третью по счету лигу.

«Кто вниз, кто при своих»

Но чемпионом провозглашать «Ильичевец» рано. Он просто набрал необходимое количество очков, чтобы не опуститься ниже второго места (в УПЛ выходят две лучшие команды лиги). За другую путевку заруба предстоит еще та. Вторая и третья команды чемпионата синхронно выиграли. «Десна» опережала «Верес» на три очка, и каждая осечка могла стать фатальной. Поэтому в 31-м туре черниговцы разгромили столичный«Арсенал» —5:1 и сохранили за собой вторую строчку. Правда, победа эта вызвала резонанс с подачи главы Комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранки. Мол, на матч были поставлены подозрительно немалые суммы. Попахивает очередным разбирательством…

«Верес» в свою очередь в этом туре переиграл одного из борцов за выживание и недавнего полуфиналиста Кубка страны «Николаев». Обеим командам победа нужна была кровь из носу. Ко всем бедам корабелов добавились еще дисквалификации трех основных футболистов. В итоге убедительная победа ровенцев, а первый гол в матче забил Руслан Степанюк, который на всех парах мчится к званию лучшего бомбардира. В последних восьми матчах Руслан забил уже девять мячей.

«Колос» и «Гелиос»тем временем рубятся за четвертую позицию. Харьковчане в этом туре в непростом домашнем матче обыграли черкассчан — 2:1, а победный мяч был забит с пенальти.Солнечным удалось отомстить за поражение в первом круге (0:1).

Что касается «Колоса», то команда Руслана Костышина также выиграла. Пострадал середняк «Оболонь-Бровар» — 0:2, с которым «Колос» на зимних сборах трижды расписывал мировые. Коваливские ребята забили по разу в каждом из таймов. Победный гол на 26-й минуте с пенальти провел Поздеев. Для Александра это уже восьмой мяч в сезоне и седьмой с пенальти. Отметим, что в первом круге пивовары переиграли соперника (2:1).

Интересным получилась игра «Буковины» и «Нефтяника-Укрнефть». Если ахтырская команда идет на шестом месте и особой мотивации не имеет, то черновицкие ребята еще не обезопасили себя от вылета и для них каждое очко на вес золота. Плюс последние четыре матча «Буковина» проиграла, забив при этом только однажды. Понятно, в поединке с «Нефтяником» хотелось взять три пункта, и они были почти в кармане, ведь после первого тайма подопечные Олега Ратия вели в счете 2:0. Но в последней 15 минутке в командной игре что-то надломилось, гости сумели забить два мяча и спасти ничью. Хорошим стимулом для создания в «Буковине» еще более боеспособного коллектива должна стать новость о решении Черновицкого областного совета выделить из бюджета 1 миллион гривен на поддержку общественной организации «Футбольный спортивный клуб «Буковина».

Неплохо в последнеевремя выглядел «Авангард». До встречи с «Полтавой» команда Александра Косевича имела четырехматчевую беспроигрышную серию и разницу мячей 7-2. Серия краматорской команды продлилась, ей удалось выиграть и при этом не пропустить. Кстати, в первом круге «Авангард» выиграл с аналогичным счетом.

«Скала» уже вылетела во вторую лигу, но продолжает падение. Команда Романа Гнатива до этого тура имела 11-матчевую проигрышную серию и весной очков еще не брала. Не повезло и в этом туре, стрыйчане уступили «Ингульцу» — 0:1. За все это время «Скала» забила только четыре мяча. Команда из села Петрово также борется за выживание и эта победа значительно повысила ее шансы на то, чтобы остаться в первой лиге.

«Сумы» идут в зоне вылета и им также нужно набирать очки, ведь до финиша осталось всего ничего. В последних двух турах они делали это исправно (победы над «Скалой» — 4:0 и «Черкасским Днепром» — 1:0). А сейчас ребята Анатолия Безсмертноговернулись ни с чем изГоришних Плавней, уступив «Горняку-Спорт».

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 31-й тур

17мая, среда

«Гелиос» — «Черкасский Днепр» — 2:1

Голы: Ивашко, 16, Луценко, 71 пенальти — Скепский, 56.

«Колос» — «Оболонь-Бровар» — 2:0

Голы: Поздеев, 26 пенальти, Задоя, 90+6.

«Авангард» — «Полтава» —1:0

Гол: Агапов, 68.

«Скала» — «Ингулец» —0:1

Гол: Прошенко, 90.

«Горняк-Спорт» — «Сумы» — 1:0

Гол: Дячук, 25.

Удален: Суходуб (С), 82.

«Верес» — «Николаев» —3:1

Гол: Степанюк, 61, Котляр, 85, Морозенко, 88 — Морозов, 89.

«Буковина» — «Нефтяник-Укрнефть» — 2:2

Голы: Билык, 6 автогол, Жовтюк, 41 — Бояринцев, 77, Войцеховский, 84.

Удален: Власюк (Н), 90+5.

«Тернополь» — «Ильичевец» — 0:1

Гол: Вакуленко, 72 пенальти.

«Десна» — «Арсенал» —5:1

Голы: Чепурненко, 21, Фаворов, 35, Арвеладзе, 48 пенальти, Мельник, 57, Коваленко, 87 — Семчук, 76.

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