ДЕМ’ЯНЕНКО: Матч України та Грузії стане видовищем для вболівальників

Небагато в Україні фахівців, які б користувалися цілковитою повагою в професійному середовищі та серед уболівальників. Один із них - легендарний капітан «Динамо» (Київ) та збірної СРСР, найкращий футболіст СРСР 1985 року Анатолій Дем’яненко. Саме йому було довірено формувати склад ветеранської збірної України.

- Анатолію Васильовичу, враховуючи давні дружні відносини між Україною та Грузією, матч ветеранів футболу двох країн є подією непересічною?

- Дуже добре пам’ятаю матчі київського та тбіліського «Динамо», зустрічі з гравцями із Грузії у збірній СРСР. Чивадзе, Шенгелія, Сулаквелідзе... Це чудові люди, справжні наші друзі. Футбол того часу визначала наявність кількох шкіл - «Динамо» Київ, «Динамо» Тбілісі, «Спартак» Москва, команди з Прибалтики, середньої Азії... Ці команди, навіть якщо б вони передягнулися в інші футболки, ніхто між собою не сплутав би. Грузини виділялися технікою та майстерністю володіння з м’ячем.

- Важко було перемагати в Тбілісі?

- Дуже, на наших матчах завжди стадіон був повний, вболівали дуже палко. І в Києві з грузинами нам було непросто. Недарма той чемпіонат входив до четвірки найкращих у Європі. А з гравцями тбіліського «Динамо» у нас завжди були чудові стосунки. Разом часто зустрічалися, нам вони любили дарувати вино та молоденьких поросят. Дуже гостинні, приємні люди, з такими спілкуватися одне задоволення. У січні цього року наша збірна перебувала в Тбілісі, після матчу розговорилися з Александром Чивадзе. Почали згадувати цікаві історії з молодості, про наші матчі, спільних друзів. Непомітно навколо нас зібралося кілька десятків більш молодших футболістів, усім цікаво було таке почути. Отримали море задоволення.

- Символічно, що саме Грузія відкриває сторінку домашніх міжнародних матчів збірної України...

- Цікава буде гра. У січні в Тбілісі ми поступилися, а тепер спробуємо відігратися. А головне, аби глядачі отримали від футболу задоволення. Після Грузії будемо приймати збірну Угорщини (30 травня, Ужгород) та Ізраїлю (5 червня, Умань). Також заплановано багато матчів по Україні в підтримку миру та наших військових у АТО.

- Склад збірної України рясніє зірковими іменами, як обирали найкращих?

- Колишніх виконавців не одна сотня, і кожен не проти зодягнути «жовто-синю» футболку. За місце у складі така конкуренція, що позаздрять тренери провідних клубів світу (сміється). Наразі у розширеному списку більше 60 гравців, тож, обираючи склад на черговий матч, намагаємося враховувати всі обставини. Зараз у команди повноцінне життя, щонеділі вона тренується, проводить матчі. А найголовніше, що збірну всюди гарно зустрічають та раді бачити. Сподіваюся, це лише початок її яскравого та довгого життя.