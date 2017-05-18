Камерун назвал состав на Кубок Конфедераций 2017

чехи вилетіли доволі прогнозовано, а от те що фіни, які ледве з групи вийшли, вибили США це довол...

Все там будем !

"Рейнджерс" из Глазго прошёл более тяжёлый путь, а в прошлом сезоне вернулся в высшую л...

Слава Украине!! Слава героям!! Слава Коломойскому!!

Ничего уже не будет, да и нет таких зарплат во второй лиге. Если сейчас Беня не платит, то потом ...

зато какая сокро борьба будет в первой лиге- по хлеше примьер: Металист, Днепр, Запорожье, Ворскл...