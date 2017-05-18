Камерун назвал состав на Кубок Конфедераций 2017

Сборная Камеруна по футболу назвала состав на стартующий летом в России Кубок Конфедераций 2017. В расширенном списке команды находится 30 футболистов.
Голкиперы: Фабрис Ондоа («Севилья», Испания), Андре Онана («Аякс», Голландия), Жорж Бокве («Мьондален», Норвегия), Жюль Года («Аяччо», Франция);
Защитники: Эрнест Мабука («Жилина», Словакия), Коллинс Фаи («Стандард», Бельгия), Майкл Нгаду-Нгаджуй («Славия», Чехия), Адольф Тейку («Сошо», Франция), Мохамед Джетей («Химнастик», Испания), Амбруаз Ойонго («Монреаль Импэкт», Канада), Джонатан Нгвем («Униспорт де Бафанг», Камерун), Жером Гиоата («Паниониос», Греция), Жан Луи Кастеллетто («Ред Стар», Франция), Люсьен Овона («Алькоркон», Испания);
Полузащитники: Себастьен Сиани («Остенде», Бельгия), Арно Сутчин-Джюм («Хартс», Шотландия), Жорж Манджек («Метц», Франция), Андре-Франк Замбо («Марсель», Франция), Франк Бойя («Мюнхен 1860», Германия), Петрус Бумаль (ЦСКА, Болгария);
Нападающие: Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье», Китай), Карл Токо («Анже», Франция), Оливье Бумаль («Панатинаикос», Греция), Жак Зуа («Кайзерслаутерн», Германия), Венсан Абубакар («Бешикташ», Турция), Бенжамен Муканджо («Лорьян», Франция), Роберт Ндип Тамбе («Спартак», Словакия), Моуми Нгамалеу («Альтах», Австрия), Жан-Пьер Нсаме («Серветт», Швейцария), Эдгар Салли («Нюрнберг», Германия).
Сборная Камеруна начнет Кубок конфедераций в группе В с командами Германии, Чили и Австралии. Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
Источник — РФС
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