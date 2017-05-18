Денис МІРОШНІЧЕНКО: «Карпати - єдине ціле»

Провівши феєричний матч у Дніпрі, карпатівці мусять забувати минулі звитяги та готуватись до нового випробування. Таким для «левів» буде поєдинок із «зелено-білими» ворсклянами. Гості з Полтави, подібно до львів’ян, теж вирішують свої турнірні завдання, а саме борються за «приз престижу» нижньої шістки. Очікуваннями від майбутньої гри проти «Ворскли» поділився захисник «Карпат» Денис Мірошніченко.

– Як оціниш недільну битву з «Дніпром»?

– Довелось протистояти дуже хорошому супернику. Для «Карпат» гра розвивалась не надто добре, але ми показали, що наша команда – це єдине ціле. Зокрема, саме завдяки цьому вдалось перевернути матч та перемогти.

– Пропустивши два м’ячі, у вас з’явилась додаткова мотивація, чи як можна пояснити неймовірний камбек «Карпат»?

– Це футбол (усміхається). Він тим і прекрасний, що будь-якої миті може все змінитись. Забили перший гол, відчули впевненість у своїх силах та пішли вперед. Насправді, мали неймовірний заряд впевненості, змогли забити ще два м’ячі та здобули позитивний результат.

– Попереду гра з «Ворсклою», не надто зручний суперник для «зелено-білих»...

– Погоджуюсь, Полтава грає у хороший, комбінаційний футбол. Можу сказати, що слід очікувати захоплюючий поєдинок. У «Ворсклі» виступає ряд досвідчених та майстерних футболістів. Думаю, вболівальникам буде цікаво прийти та подивитись цю гру.

– Вже вдруге поспіль проти «Карпат» не зіграє лідер та капітан команди Володимир Чеснаков...

– Коли у команди суперника капітан змушений пропустити матч, для них, безперечно, це проблема. Впевнений, що їхній тренер вирішить подібні питання. Наше завдання лишається незмінним. Мусимо готуватись до гри та налаштовуватись виключно на перемогу.

– Які залишились враження після останньої зустрічі з ворсклянами?

– Запам’ятався матч тим, що грати з полтавчанами було дійсно важко. Повторюсь, «Ворскла» дуже хороша команда. У неділю на нас чекає цікавий поєдинок.

– Відстань від зони вильоту все ж залишається невеликою, чи тисне на вас турнірне становище команди?

– Я вже говорив про те, що у кожному матчі нам потрібна тільки перемога.