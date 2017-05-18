Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виктор КОВАЛЕНКО: «Постараемся изменить историю»

Игроки «Шахтера» - о победе в финале Кубка Украины

  • 18.05.2017 22:02
  • 65 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Игроки «Шахтера» поделились радостью от победы в Кубке Украины и рассказали о своей мотивации в УПЛ, которую уже выиграли.
 
Максим Малышев:
 
- Очень приятно, что мы выиграли, положили медали в Кубок. Все очень счастливы, рады, мы празднуем, мы много над этим работали и счастливы, что выиграли.
 
Виктор Коваленко:
 
- В чемпионате остались игры, так что будем бороться. Ранее самый большой отрыв первого места от второго был 18 очков, но мы попытаемся изменить историю.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.