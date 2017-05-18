Виктор КОВАЛЕНКО: «Постараемся изменить историю»

Игроки «Шахтера» поделились радостью от победы в Кубке Украины и рассказали о своей мотивации в УПЛ, которую уже выиграли.
Максим Малышев:
- Очень приятно, что мы выиграли, положили медали в Кубок. Все очень счастливы, рады, мы празднуем, мы много над этим работали и счастливы, что выиграли.
Виктор Коваленко:
- В чемпионате остались игры, так что будем бороться. Ранее самый большой отрыв первого места от второго был 18 очков, но мы попытаемся изменить историю.
Источник — ТК Футбол
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