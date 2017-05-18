Виктор КОВАЛЕНКО: «Постараемся изменить историю»

ага, тебе, клоуну, отчитаться забыли)

А вообще-то, если бы хотел (или было ему нужно что) - приехал бы.

Та не, скорее просто вокруг много неадекватов, не будет же он круглосуточно с ротой охраны ходить...

Полюбе очкует. Он Брагину подложил лепешку тогда, теперь и сам за свой стул очкует.