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Днепр прекращает свое существование

Команда будет возрождаться с нуля со Второй лиги чемпионата Украины

  • 18.05.2017 21:26
  • 4923 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФК Днепр, Игорь Коломойский
© ФК Днепр, Игорь Коломойский
«Днепр» прекращает свое существование, чтобы возродиться без долгов, минусов по очкам, трансферного бана и прочих приятных мелочей, украсивших наше существование в последнее время.
 
Именно так в свое время поступила Фиорентина, которая ныне отлично чувствует себя в элите итальянского футбола, и на что-то такое рассчитывают и в Днепре. Из неприятных новостей — непредсказуемый менеджмент никуда не исчезнет, и пройдет ли он путь гладко, как у тех же Фиалок — хороший вопрос.
 
По идее, новый клуб, который, вероятно, будет называться «Дніпро», должен был начать с соревнования аматоров, но попробует сэкономить год за счет заявки сразу во вторую лигу благодаря интеграции с другим клубом. Один из вариантов — ФК Никополь. Уже на ближайших сессиях никольпольского горсовета местный клуб могут перевести в коммунальную собственность. Однако достоверной информации на этот счет нет и место Никополя может занять кто-то другой.
 
Ну а дальше — слияние, переименование и переезд на Днепр-Арену, которая пока до конца года находится в эксклюзивной аренде ГО Академия Днепра (читай, структуре Коломойского). Что будет после этого со стадионом и базой — неизвестно, кроме того, что они будут, вероятно, выставлены на продажу.
 
Нынешним футболистам Днепра предложены контракты на уровне Премьер-лиги (ориентировочно 10-15 тысяч долларов в месяц, что как минимум не ниже чем у той же луганской Зари), и некоторые уже согласились начать восхождение вместе с новым Днепром. Правда, зарплат футболисты с февраля не видели.
 
Хорошая новость: Дмитрий Михайленко остается главным тренером. Кроме того, команда U-19, скорее всего, будет заявлена в турнир аматоров.
 
Вместе с тем, группа бизнесменов из города Днепр собирается заявить альтернативный ФК. Продвигает проект экс-мэр города, а сегодня депутат БПП Иван Куличенко в партнерстве с еще одним небезызвестным земляком и коллегой по партии Андреем Павелко. Пока непонятно, будет ли клуб начинать с аматоров (что вероятнее) или тоже каким-то образом окажется во второй лиге.
 
Таким образом, в скором будущем нас может ожидать занятное дерби.
 

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 18.05.2017 21:31
    +10
    Сумно з таких новин
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    Zheka Kapustin
      Zheka Kapustin, 18.05.2017 21:37
    -7
    Jeck, 18.05.2017 21:31
    Сумно з таких новин
    А ты прочти статью, а не заголовок!!
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 18.05.2017 21:42
    +8
    від статті іще сумніше
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    alessandro13
      alessandro13, 18.05.2017 21:44
    -3
    Ну, так не прекращает, а возрождается!
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 18.05.2017 21:48
    +3
    гірше точно не буде, бо гіршеіы так нікуди.
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 18.05.2017 21:49
    +2
    не такі там у Дніпра борги, щоб заради них три роки вести команду крізь нижчі дивізіони.
    Це просто спосіб зливу.
    Тим більше Коломойський ясно сказав, що ставить команду на самоокупність. А самоокупності в наших умовах не буде ще довго.
    Вони трохи продовжили агонію за рахунок трансферу лучкевича а тепер все.
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    Brian10
      Brian10, 18.05.2017 21:49
    -1
    Ждём лет через 5 в Высшей лиге!
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    vovan
    online
      vovan, 18.05.2017 21:51
    +1
    даже не удивился
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    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 18.05.2017 22:01
    -1
    Главное же не написали - сколько команд будет в упл в следующем году - 16 или 18?
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    zhyr
    online
      zhyr, 18.05.2017 22:07
    0
    що заважало продати лідерів після фіналу ЛЄ і виплатити борги? все одно безкоштовно повідпускали.....а тепер куча проблем, та й ім"я заплямоване в Європі через борги
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