«Днепр» прекращает свое существование, чтобы возродиться без долгов, минусов по очкам, трансферного бана и прочих приятных мелочей, украсивших наше существование в последнее время.

Именно так в свое время поступила Фиорентина, которая ныне отлично чувствует себя в элите итальянского футбола, и на что-то такое рассчитывают и в Днепре. Из неприятных новостей — непредсказуемый менеджмент никуда не исчезнет, и пройдет ли он путь гладко, как у тех же Фиалок — хороший вопрос.

По идее, новый клуб, который, вероятно, будет называться «Дніпро», должен был начать с соревнования аматоров, но попробует сэкономить год за счет заявки сразу во вторую лигу благодаря интеграции с другим клубом. Один из вариантов — ФК Никополь. Уже на ближайших сессиях никольпольского горсовета местный клуб могут перевести в коммунальную собственность. Однако достоверной информации на этот счет нет и место Никополя может занять кто-то другой.

Ну а дальше — слияние, переименование и переезд на Днепр-Арену, которая пока до конца года находится в эксклюзивной аренде ГО Академия Днепра (читай, структуре Коломойского). Что будет после этого со стадионом и базой — неизвестно, кроме того, что они будут, вероятно, выставлены на продажу.

Нынешним футболистам Днепра предложены контракты на уровне Премьер-лиги (ориентировочно 10-15 тысяч долларов в месяц, что как минимум не ниже чем у той же луганской Зари), и некоторые уже согласились начать восхождение вместе с новым Днепром. Правда, зарплат футболисты с февраля не видели.

Хорошая новость: Дмитрий Михайленко остается главным тренером. Кроме того, команда U-19, скорее всего, будет заявлена в турнир аматоров.

Вместе с тем, группа бизнесменов из города Днепр собирается заявить альтернативный ФК. Продвигает проект экс-мэр города, а сегодня депутат БПП Иван Куличенко в партнерстве с еще одним небезызвестным земляком и коллегой по партии Андреем Павелко. Пока непонятно, будет ли клуб начинать с аматоров (что вероятнее) или тоже каким-то образом окажется во второй лиге.

Таким образом, в скором будущем нас может ожидать занятное дерби.