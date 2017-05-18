Футбольные звезды Украины и Грузии на НСК Олимпийском

В ближайшую субботу, 20-го мая, на НСК «Олимпийский» пройдет матч легендарных футболистов сборной Украины и сборной Грузии, приуроченный памяти выдающихся футбольных деятелей обеих стран.
В 19:00 на главной футбольной арене нашей страны сыграют друг против друга легендарные футболисты, которые в разное время защищали цвета множества европейских клубов, а также национальных сборных Украины и Грузии.
В этот вечер у футбольных болельщиков будет прекрасная возможность увидеть в деле таких мастеров мяча, как Владимир Езерский, Сергей Федоров, Юрий Дмитрулин, Алексей Михайличенко, Каха Каладзе, Георги Деметрадзе, Сергей Нагорняк, Сергей Назаренко, Юрий Максимов, Андрей Воробей, Леван Кобиашвили и многих других.
На гала-матче будут также почетные гости в лице президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, вице-президента УЕФА Григория Суркиса, а также президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса. Ожидается также целое футбольное созвездие ветеранов футбола, которые верой и правдой служили нашей стране, защищая цвета отечественных клубов и сборной на протяжении многих лет.
Кроме того, болельщиков ожидает насыщенная развлекательная программа, розыгрыш призов и яркий, атакующий футбол. После матча у вас будет прекрасная возможность сфотографироваться или взять автограф у футболистов. Вход на стадион бесплатный, а трибуны откроются за час до начала игры.
Предлагаем вашему вниманию составы команд, которые 20-го в 19:00 мая выйдут на газон стадиона НСК «Олимпийский».
Состав сборной Украины:
Вратари: Виталий Рева;
Защитники: Сергей Федоров, Владимир Езерский, Юрий Дмитрулин, Вячеслав Свидерский, Андрей Оксимец, Вячеслав Шевчук, Андрей Донец, Виталий Самойлов, Дмитрий Пинчук;
Полузащитники: Алексей Михайличенко, Виталий Косовский, Сергей Нагорняк, Олег Шелаев, Сергей Назаренко, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк;
Нападающие: Андрей Шевченко, Олег Собуцкий, Александр Косырин, Андрей Павелко, Андрей Воробей.
Тренеры: Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Владимир Лозинский.
Состав сборной Грузии:
Вратари: Иракли Зоидзе, Жозеф Гришикашвили, Гиорги Ломая;
Защитники: Леван Кобиашвили, Каха Каладзе, Александре Амисулашвили, Мамука Мачавариани, Гела Шекиладзе, Георге Ревазишвили, Леван Силагадзе;
Полузащитники: Леван Тскитишвили, Гога Гахокидзе, Гоча Ямараули, Георге Немсадзе, Витали Дараселиа, Георге Анчабадзе, Владимер Бурдули;
Нападающие: Давид Муджири, Александер Иашвили, Гиорги Деметрадзе, Михеил Кавелашвили, Давид Сирадзе, Михеил Жишкариани.
Тренеры: Александре Чивадзе, Реваз Дзодзуашвили.
Источник — Sport.ua
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