Футбольные звезды Украины и Грузии на НСК Олимпийском

В ближайшую субботу, 20-го мая, на НСК «Олимпийский» пройдет матч легендарных футболистов сборной Украины и сборной Грузии, приуроченный памяти выдающихся футбольных деятелей обеих стран.

В 19:00 на главной футбольной арене нашей страны сыграют друг против друга легендарные футболисты, которые в разное время защищали цвета множества европейских клубов, а также национальных сборных Украины и Грузии.

В этот вечер у футбольных болельщиков будет прекрасная возможность увидеть в деле таких мастеров мяча, как Владимир Езерский, Сергей Федоров, Юрий Дмитрулин, Алексей Михайличенко, Каха Каладзе, Георги Деметрадзе, Сергей Нагорняк, Сергей Назаренко, Юрий Максимов, Андрей Воробей, Леван Кобиашвили и многих других.

На гала-матче будут также почетные гости в лице президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, вице-президента УЕФА Григория Суркиса, а также президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса. Ожидается также целое футбольное созвездие ветеранов футбола, которые верой и правдой служили нашей стране, защищая цвета отечественных клубов и сборной на протяжении многих лет.





Кроме того, болельщиков ожидает насыщенная развлекательная программа, розыгрыш призов и яркий, атакующий футбол. После матча у вас будет прекрасная возможность сфотографироваться или взять автограф у футболистов. Вход на стадион бесплатный, а трибуны откроются за час до начала игры.

Предлагаем вашему вниманию составы команд, которые 20-го в 19:00 мая выйдут на газон стадиона НСК «Олимпийский».

Состав сборной Украины:

Вратари: Виталий Рева;

Защитники: Сергей Федоров, Владимир Езерский, Юрий Дмитрулин, Вячеслав Свидерский, Андрей Оксимец, Вячеслав Шевчук, Андрей Донец, Виталий Самойлов, Дмитрий Пинчук;

Полузащитники: Алексей Михайличенко, Виталий Косовский, Сергей Нагорняк, Олег Шелаев, Сергей Назаренко, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк;

Нападающие: Андрей Шевченко, Олег Собуцкий, Александр Косырин, Андрей Павелко, Андрей Воробей.

Тренеры: Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Владимир Лозинский.

Состав сборной Грузии:

Вратари: Иракли Зоидзе, Жозеф Гришикашвили, Гиорги Ломая;

Защитники: Леван Кобиашвили, Каха Каладзе, Александре Амисулашвили, Мамука Мачавариани, Гела Шекиладзе, Георге Ревазишвили, Леван Силагадзе;

Полузащитники: Леван Тскитишвили, Гога Гахокидзе, Гоча Ямараули, Георге Немсадзе, Витали Дараселиа, Георге Анчабадзе, Владимер Бурдули;

Нападающие: Давид Муджири, Александер Иашвили, Гиорги Деметрадзе, Михеил Кавелашвили, Давид Сирадзе, Михеил Жишкариани.

Тренеры: Александре Чивадзе, Реваз Дзодзуашвили.