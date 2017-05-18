Хавбек Шахтера восстановился после травмы

Полузащитник Сан-Паулу Веллингтон Нем, контракт которого принадлежит Шахтеру, восстановился от серьезной травмы колена. Повреждение 25-летний бразилец получил еще в середине апреля, после чего прошел артроскопию, а в последние недели — ряд восстановительных процедур.

Накануне Веллингтон Нем уже начал работу с мячом по облегченной программе. Окончательные сроки его восстановления и перехода к работе с общей группой пока остаются неизвестными.

Напомним, Веллингтон Нем перебрался в аренду в Сан-Паулу из Шахтера в конце минувшего года. Договор между сторонами рассчитан на один год.