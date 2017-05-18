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Жозе МОУРИНЬО: «Не знаю, все ли нормально с игроками»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о матче против «Саутгемптона» (0:0)

  • 18.05.2017 20:19
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После матча чемпионата Англии против «Саутгемптона» с прессой пообщался главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.
 
- Не знаю, все ли нормально с игроками, которые были сегодня заменены. У Феллайни не было разрыва, но он достаточно опытен, чтобы понять свои ощущения. Кроме этого не было ничего. 
 
Мы сыграли хорошо, пытались выиграть и старались завершать атаки. Это было неплохо. 
 
Все игроки оставили о себе позитивные впечатления. Ромеро сыграл намного лучше, чем просто хорошо. Команда действовала не очень хорошо, но индивидуально они показывали хорошие вещи. Они показали, что на них можно рассчитывать в финале Лиги Европы.
 

Источник — Euro-football

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