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Лысенко не помог Десне из-за травмы

Форвард «Десны» вылетел на 10 дней

  • 18.05.2017 19:45
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Нападающий «Десны» Владимир Лысенко не смог сыграть во вчерашнем матче Первой лиги против «Арсенала-Киев» (5:1) из-за травмы.
 
Лысенко выбыл из строя примерно на десять дней. Это означает, что следующий поединок чемпионата — 21 мая с «Полтавой» — он также пропустит. А вот сможет ли опытный форвард выйти на поле 27 мая против команды «Оболонь-Бровар» — решать медикам и тренерскому штабу черниговцев.
 
29-летний Лысенко перешел в «Десну» в феврале этого года из «Олимпика». С тех пор он провел десять матчей в Первой лиге и забил четыре мяча.
 
За три тура до финиша сезона в Первой лиге «Десна» с 69 очками занимает второе место, опережая «Верес» на три пункта.
 

Источник — MatchDay

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