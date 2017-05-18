Лысенко не помог Десне из-за травмы

Нападающий «Десны» Владимир Лысенко не смог сыграть во вчерашнем матче Первой лиги против «Арсенала-Киев» (5:1) из-за травмы.

Лысенко выбыл из строя примерно на десять дней. Это означает, что следующий поединок чемпионата — 21 мая с «Полтавой» — он также пропустит. А вот сможет ли опытный форвард выйти на поле 27 мая против команды «Оболонь-Бровар» — решать медикам и тренерскому штабу черниговцев.

29-летний Лысенко перешел в «Десну» в феврале этого года из «Олимпика». С тех пор он провел десять матчей в Первой лиге и забил четыре мяча.

За три тура до финиша сезона в Первой лиге «Десна» с 69 очками занимает второе место, опережая «Верес» на три пункта.