Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Филипп ЛАМ: «Я фанат Баварии и футбола»

Защитник «Баварии» рассказал о своем последнем матче в карьере

  • 18.05.2017 19:32
  • 165 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Филипп ЛАМ: «Я фанат Баварии и футбола»
Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от матча 34-го тура бундеслиги против «Фрайбурга», который станет для него последним в карьере. 
 
«Главная вершина в карьере? Их было много! Никогда не забуду свой дебют. Ну и, конечно, титулы, требл и так далее. 
 
В субботу я просто хочу получить удовольствие. Планы на понедельник? Утром в 7 утра меня разбудит мой сын. Отведу его в детский садик, потом поеду на базу «Баварии». У моей мамы еще и день рождения в этот день! 
 
Я фанат «Баварии» и фанат футбола. Естественно, я буду и дальше следить за выступлением команды. 
 
Я просто хочу, чтобы болельщики меня запомнили хорошим футболистом», – сказал Лам.

Источник — ФК Бавария

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.