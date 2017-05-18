Филипп ЛАМ: «Я фанат Баварии и футбола»

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от матча 34-го тура бундеслиги против «Фрайбурга», который станет для него последним в карьере.

«Главная вершина в карьере? Их было много! Никогда не забуду свой дебют. Ну и, конечно, титулы, требл и так далее.

В субботу я просто хочу получить удовольствие. Планы на понедельник? Утром в 7 утра меня разбудит мой сын. Отведу его в детский садик, потом поеду на базу «Баварии». У моей мамы еще и день рождения в этот день!

Я фанат «Баварии» и фанат футбола. Естественно, я буду и дальше следить за выступлением команды.

Я просто хочу, чтобы болельщики меня запомнили хорошим футболистом», – сказал Лам.