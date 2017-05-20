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30-й тур
Звезда
:
Волынь
20.05.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Звезда – Волынь. Анонс

Без давления турнирного положения

  • 20.05.2017 07:00
  • 107 просмотров
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fcvolyn.net
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Менее двух десятков матчей осталось провести в нынешнем чемпионате, а, точнее, 18 игр, которые будут сыграны в течение 12-ти календарных дней. И хотя в нижней шестерке теоретически еще возможны какие-то перемещения команд вверх или вниз, но они, похоже, их волнуют все меньше и меньше.
 
Участники матча, который открывает программу 30-го тура, уже фактически доигрывают чемпионат, каждый на своей волне. С финишной позицией «Волыни» в чемпионате и так давно было все очевидно, а недавнее решение дисциплинарных органов о снятии очков окончательно добило подопечных Виталия Кварцяного. С одной стороны, вроде бы лучане по счету матч за матчем уступают со стабильным результатом 0:1, но заметно, что их соперники прикладывают для достижения результата ровно столько усилий, сколько надо, и не перенапрягаются. Именно так и поступила «Сталь» неделей ранее, взяв три очка в Луцке, благодаря одному единственному точному удару Романа Дебелко.
 
Ближе к концу чемпионата и сам наставник «Волыни» стал спокойнее смотреть на ситуацию, по крайней мере, на послематчевых пресс-конференциях. Если ранее футболисты могли выслушать о себе много чего нелицеприятного, то теперь жизнь заставляет Виталия Владимировича больше задумываться о будущем, и, по его же выражению, «ждать лучших времен». И уже на этой неделе главный тренер «Волыни» приоткрыл завесу над тайной, за счет чего же эти времена могут прийти – за счет встречи с инвесторами клуба, которая и определит его дальнейшие перспективы. Ближайшие же – три оставшихся матча, в которых, помимо «Звезды», предстоит сыграть с «Карпатами» и «Днепром».
 
Не испытывая давления турнирного положения, стабильно стала набирать очки «Звезда», которая не знает поражений в последних трех турах. А в двух ближайших матчах у кропивничан есть дополнительная мотивация – предстоит сыграть с «Волынью» и «Сталью», двумя командами, которым подопечные Монарева уступили на втором этапе чемпионата. Теоретически еще есть возможность побороться за восьмое, и даже седьмое место, но здесь далеко не все зависит от кропивничан, и куда актуальнее для главного тренера опробовать какие-то свои игровые идеи, которые можно будет в полном объеме реализовать в следующем сезоне, и с другими футболистами. Еще на прошлой неделе прошла информация, что в межсезонье покинут «Звезду» Андрей Бацула, Артем Ситало и Артем Щедрый, а уже на этой её дополнила новость о том, что Федерико Перейра не планирует играть в Кропивницком в следующем сезоне. Все четыре футболиста очень важны для команды, но это обычный рабочий момент, и их уход большой проблемой для «Звезды» не будет.
 
В трех матчах, сыгранных соперниками в сезоне, неизменно побеждали хозяева поля. «Волынь» дважды по 1:0 была сильнее в Луцке, а в Кропивницком уступила 0:2. Любопытно, что тенденция домашних побед имеет место во всех матчах между «Звездою» и «Волынью», что привело к такому балансу: 7 матчей, 3 победы кропивничан, 4 лучан, мячи 5:6.
 
Арбитр из Макеевки Александр Иванов проведет сегодня свой 55-й матч в Премьер-лиге. «Звезда» в двух играх при арбитраже Иванова по разу выиграла и проиграла, мячи 1:2. «Волынь» же с Ивановым провела 14 матчей, и имеет незначительный отрицательный баланс – 5 побед, 4 ничьи и 6 поражений, мячи 20:23.
 
Ростислав ОРЕХОВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Звезда»: Паст, Кучеренко, Фатеев, Перейра, Ситало, Полегенько, Загальский, Драченко, Збунь, Эсеола, Дрышлюк
 
«Волынь»: Недилько, Тетеренко, Горопевшек, Никитюк, Марушка, Диденко, Ляшенко, Шаповал, Герасимюк, Романюк, Петров
 
Дисквалифицированные: Логинов, Чепелюк (оба – «Волынь») 
 
Котировки букмекеров:
На победу «Звезды» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.36. На победу «Волыни» – 9.18. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.
20 мая, суббота
«Звезда»  «Волынь»
Кропивницкий. Стадион «Звезда». 14.00
ТВ-трансляция на канале «Футбол 2»
 Арбитр: Александр Иванов (Донецкая обл.)
 Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Звезда» – «Волынь»?
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    7. 0:1
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    8. 3:3
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    9. 3:2
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    10. 2:2
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    11. 3:1
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    12. 2:1
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    13. 1:1
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    14. 3:0
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