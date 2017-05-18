Барселоны готовит форму, которая напоминает Манчестер Сити и Рому

В начале мая в сеть просочились первые изображения формы «Барселоны» на сезон 2017/18. На данный момент известно, что руководство каталонского клуба уже утвердило домашний комплект.

Второй и третий вариант амуниции пока что находятся в разработке, так как слишком напоминают основные комплекты «Манчестер Сити» и «Ромы».