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Барселоны готовит форму, которая напоминает Манчестер Сити и Рому

Каталонский клуб в скором времени представит новую амуницию

  • 18.05.2017 18:33
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Метки
ФК Барселона
© ФК Барселона

В начале мая в сеть просочились первые изображения формы «Барселоны» на сезон 2017/18. На данный момент известно, что руководство каталонского клуба уже утвердило домашний комплект.

Второй и третий вариант амуниции пока что находятся в разработке, так как слишком напоминают основные комплекты «Манчестер Сити» и «Ромы».

Источник — Sport.es

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