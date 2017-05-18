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Кравец возвращается в Динамо

Аренда украинского форварда в «Гранаде» подходит к завершению

  • 18.05.2017 18:21
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granadacf.es. Артем Кравец
© granadacf.es. Артем Кравец

Нападающий «Гранады» Артем Кравец близок к возвращению в киевское «Динамо».

27-летний футболист не попал в заявку испанской команды на матч против «Эспаньола», а это значить, что Кравец в нынешнем сезоне больше не сыграет за команду Тони Адамса.

Напомним, украинец перешел в «Гранаду» летом прошлого года на правах аренды. В контракте футболиста не было опции выкупа, поэтому следует ожидать его возвращение в столицу Украины.

В текущем сезоне Примеры Кравец отличился 5 забитыми голами и двумя результативными передачами.

Источник — Футбол 24

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