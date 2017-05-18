Кравец возвращается в Динамо

Нападающий «Гранады» Артем Кравец близок к возвращению в киевское «Динамо».
27-летний футболист не попал в заявку испанской команды на матч против «Эспаньола», а это значить, что Кравец в нынешнем сезоне больше не сыграет за команду Тони Адамса.
Напомним, украинец перешел в «Гранаду» летом прошлого года на правах аренды. В контракте футболиста не было опции выкупа, поэтому следует ожидать его возвращение в столицу Украины.
В текущем сезоне Примеры Кравец отличился 5 забитыми голами и двумя результативными передачами.
Источник — Футбол 24
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