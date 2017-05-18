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Ахметов не посещает матчи Шахтера 1111 дней

Последний раз президент клуба был на матче с «Ильичевцем» 2 мая 2014 года

  • 18.05.2017 18:11
  • 1336 просмотров
  • 6 комментария
Метки
telegraf.com.ua. Ринат Ахметов
© telegraf.com.ua. Ринат Ахметов
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов не был на матчах донецкой команды 1 111 дней.
 
Последний раз Ахметов был на матче горняков 2 мая 2014 года. Тогда «Шахтер» обыграл «Ильичевец» (3:1), проведя последний матч на «Донбасс Арене».

 
С начала войны на Донбассе президент «Шахтера» не посетил ни одной игры своей команды, в том числе не был замечен и на выездных матчах в еврокубках.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Hassassin
    online
    Hassassin, 18.05.2017 18:18
    +2
    А в гудок гуде? Чи вже теж припинив? Якщо так, то скільки днів як не гуде?
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    acrobat2
      acrobat2, 18.05.2017 18:27
    0
    а махина и без него работает. не чета Динамо и Днепру.
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    Сергей Панкратьев
      Сергей Панкратьев, 18.05.2017 18:34
    -3
    acrobat2, 18.05.2017 18:27
    а махина и без него работает. не чета Динамо и Днепру.
    Та нет не махина а шахтёр-ротердам+.
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    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 18.05.2017 18:35
    -1
    боится взрывов на стадионах?
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    zirkaa
      zirkaa, 18.05.2017 18:49
    +1
    Ссыт что посадят или убьют если в стране появится. Ахметов - главный рассадник сепаратизма в Украине
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    lehach08
      lehach08, 18.05.2017 18:51
    +2
    бздит паскуда рыжая
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