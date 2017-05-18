Ахметов не посещает матчи Шахтера 1111 дней

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов не был на матчах донецкой команды 1 111 дней.
Последний раз Ахметов был на матче горняков 2 мая 2014 года. Тогда «Шахтер» обыграл «Ильичевец» (3:1), проведя последний матч на «Донбасс Арене».
С начала войны на Донбассе президент «Шахтера» не посетил ни одной игры своей команды, в том числе не был замечен и на выездных матчах в еврокубках.
Источник — Футбол 24
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