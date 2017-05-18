Праздник удался – «Спартак» громит «Терек»

Праздник удался на славу! «Спартак», не имевший права совершить осечку в день чествования чемпионов, разгромил «Терек» в последней домашней встрече сезона на заполненном стадионе. Команда Массимо Карреры мощно начала поединок и в течение стартовых 20 минут забила дважды.

Героем этого отрезка, да и вообще матча, стал капитан «красно-белых» Денис Глушаков, оформивший дубль. А во втором тайме, ближе к его окончанию, 12-м голом в сезоне отличился Квинси Промес, поставив жирную точку в матче. Символично, что именно Глушаков и Промес забили в отчетной встрече, поскольку оба были одними из самых стабильных и ключевых игроков «Спартака» на протяжении всего сезона, без которых чемпионский успех не был бы возможным.

Победа над «Тереком» стала для «Спартака» 14-й домашней в сезоне из 15 проведенных поединков, что позволило московской команде установить рекорд чемпионатов России по домашним победам.

Ну а главная часть праздника была уже по окончании матча на «Открытие Арене». Церемония награждения чемпионов, вручения трофея и медалей, выбежавшая на поле многотысячная торсида болельщиков – все это смотрелось эффектно.

А что касается «Терека», то команда Рашида Рахимова, прервав четырехматчевую победную серию, фактически лишилась шансов побороться за последнее еврокубковое место. «Ростов», которому грозненцы проигрывают три очка, свое уже вряд ли отпустит.

«Спартак» - «Терек» 3:0

Голы: Глушаков, 15, 19, Промес, 74

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров – Промес, Глушаков (Самедов, 69), Фернандо, Зобнин – Попов (Ананидзе, 62) – Зе Луиш (Адриано, 65)

«Терек»: Городов – Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо (Роши, 76), Мохаммади – Кузяев, Пирис, Иванов (Бериша, 89) – Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг

Предупреждения: Попов, Промес – Пирис

Тяжелая победа «армейцев» в Казани

Как и ожидалось, ЦСКА встретил серьезное сопротивление со стороны «Рубина» в Казани, но проявил характер и одержал важнейшую победу. Главным творцом выездного успеха московской команды стал Витиньо. Бразилец, выдавший очередную великолепную игру весной, забил гол, а затем уже в компенсированное время отдал голевую передачу Алану Дзагоеву, появившегося на поле впервые за три недели.

Именно гол со штрафного, забитый Витиньо на 72-й минуте стал переломным в матче. До забитого гола моментов у «армейцев» было совсем немного, да и вообще неизвестно как бы сложилась игра, не получи бы красную карточку Мийо Цакташ на самом старте второго тайма. Безусловно, хорватский полузащитник упростил задачу гостям, которые таки смогли дожать обескровленного оппонента.

Впереди у ЦСКА, сохранившего свои ворота сухими уже в третьем поединке кряду, домашняя встреча с «Анжи». Серебреные медали и место в Лиге чемпионов совсем рядом, но команда Виктора Гончаренко для начала должна обыграть махачкалинскую команду, а потом уже радоваться.

«Рубин» - ЦСКА 0:2

Голы: Витиньо, 72, Дзагоев, 90+3

«Рубин»: Рыжиков – Кузьмин (Сонг, 55), Санчес, Камболов, Самбрано – М’Вила (Ахметов, 87), Цакташ – Канунников, Рочина (Махатадзе, 65), Ткачук – Жонатас

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий (Дзагоев, 57), Васин, Игнашевич – Вернблум – Фернандес, Головин, Натхо, Щенников (Миланов, 71) – Чалов (Тошич, 89), Витиньо

Удаление: Цакташ, 49 (прямая к.к.)

«Ростов» побеждает в Махачкале и обходит «Краснодар»

Команда Ивана Данильянца великолепно проводит концовку сезона, добыв пятую победу в шести последних матчах. На сей раз «желто-синие» одолели в Махачкале «Анжи». Что любопытно, это первая выездная победа «Ростова» в чемпионате за два месяца и всего вторая в этом сезоне.

Определяющим моментом в победе «сельмашей» стала двойная замена в перерыве. Марко Девич и Александр Бухаров не воспользовались своим шансом и по большому счету не впечатлили своей игрой (в большей степени это касается украинца) в первом тайме. А вот Сердар Азмун и Дмитрий Полоз, появившиеся на поле в самом начале второго тайма, стали джокерами в колоде Данильянца, принеся победу своей команде.

Оба форварда отличились в середине тайма с промежутком в три минуты. Сначала, иранец подставил ногу после удара Тимофея Калачева, чем дезориентировал Давида Юрченко, а затем россиянин реализовал чистый выход один на один. «Анжи» смог вернуть интригу в матче и ответить голом престижа Александра Прудникова, но не более.

Победа «Ростова» и одновременно поражение «Краснодара» позволили подопечным Ивана Данильянца за тур до завершения чемпионата обойти в турнирной таблице главного до недавних пор претендента на последнее еврокубковое место команду Игоря Шалимова. «Желто-синим» будет даже достаточно ничьи в воскресной встрече с «Оренбургом», чтобы финишировать на столь желанной четвертой позиции.

«Анжи» - «Ростов» 1:2

Голы: Прудников, 78 – Азмун, 61, Полоз, 64

«Анжи»: Юрченко – Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов – Хадарцев (Хубулов, 59), Тетрашвили (Прудников, 73), Гулиев, Яковлев – Будковский, Долгов (Эззатоллахи, 67)

«Ростов»: Медведев – Калачев, Симич, Навас, Кудряшов, Байрамян (Терентьев, 84) – Нобоа, Гацкан, Ерохин – Бухаров (Полоз, 46), Девич (Азмун, 46)

Предупреждения: Тетрашвили, Будковский – Байрамян, Терентьев

Минимальный успех «Зенита» против «быков»

Впервые за 2,5 года «Зенит» взял верх над «Краснодаром», прервав трехматчевую безвыигрышную серию против «черных буйволов». Отчетный поединок был очень важным для обеих команд с турнирной точки зрения. И «сине-бело-голубым», и «быкам» победа нужна была как воздух, чтобы попробовать решить свои задачи. В случае же поражения шансы на осуществление задач сводились бы к нулю.

Единственный гол во встрече на «Петровском» забил Артем Дзюба. Раззабивавшийся в последних поединках 28-летний форвард «Зенита» установил окончательный счет на табло еще вначале матча. Дзюба избежал офсайда после передачи Данни и расстрелял ворота Андрея Синицына с близкого расстояния. Кроме того, Артем стал единственным игроком в истории клуба, сумевшим набрать по системе гол+пас 25 очков в двух своих первых сезонах в составе питерской команды.

В целом игра прошла на высоких скоростях и оправдала свой статус. Не сказать, что «Зенит» имел преимущество и играл лучше. Просто команда Мирчи Луческу сумела реализовать один из своих немногочисленных моментов, а «Краснодар», создавший за весь матч как минимум не меньше голевых возможностей, так и не смог пробить Андрея Лунева (25-летний голкипер травмировался в конце первого тайма, когда ударился об штангу, отражая удар Маурисио Перейры), а затем и Юрия Лодыгина.

Таким образом, «Зенит» еще сохраняет теоретические шансы обойти ЦСКА и финишировать на втором лигочемпионовском месте. Питерцам необходимо в заключительном туре одолеть на выезде «Локомотив» и ждать хороших вестей с московского матча ЦСКА против «Анжи». Впрочем, будем откровенны, этот шанс ничтожно мизерный.

А у команды Игоря Шалимова, почти весь сезон идущей на четвертой позиции, шансов еще меньше. «Краснодар», потерявший очки в четвертом поединке подряд, пропустил на желанное четвертое место «Ростов», которому теперь достаточно будет ничьей во встрече с «Оренбургом», чтобы занять в итоге последнее еврокубковое место.

«Зенит» - «Краснодар» 1:0

Гол: Дзюба, 12

«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 45) – Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 90) – Маурисио (Юсупов, 75), Гарсия – Кокорин, Жулиано, Данни – Дзюба

«Краснодар»: Синицын – Петров (Лаборде, 88), Мартынович, Гранквист, Рамирес – Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75) – М. Перейра (Вандерсон, 57), Мамаев, Классон – Смолов

Предупреждения: Гарсия, Юсупов – Каборе

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