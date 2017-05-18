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Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Розмови про продовження контракту із Зорею не було»

Хавбек луганського клубу може покинути команду у літнє міжсезоння

  • 18.05.2017 17:39
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ФК Заря. Желько Любенович
© ФК Заря. Желько Любенович

Півзахисник «Зорі» Желько Любенович розповів про шанси залишитися в луганському клубі.

— Желько, останній Ваш вихід на поле датований 14 квітням. Як відбувається відновлення, чи гратимете на вихідних?
— У середу я вже провів тренування в загальній групі. Сподіваюся, ні травми, ні її наслідків більше не відчуватиму. Можливо, вже з «Динамо» зіграю.

— Погоджуєтеся з думкою, що для «Зорі» було би краще, щоби Кубок виграло «Динамо»?
— Я переконаний: у киян — дуже сильний колектив, який залишається сильним, не зважаючи на турнірні результати і психологічний стан. Нам було би складно з ними в будь-якому випадку.

— 4 червня виповниться п’ять років, як Ви стали гравцем «Зорі». Маєте розуміння, де проведете наступний сезон?
— Поки не маю… У мене контракт із луганським клубом іще на два місяці. Розмови про продовження ще не було. Подивимося.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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