Артем Беседин – лучший молодой футболист Украины в апреле

Лучшим футболистом Украины апреля в категории U-21 признан нападающий Динамо и сборной Украины Артем Беседин, который набрал 262 балла (в марте — 255). Участие в традиционном голосовании проекта Золотой Талант приняли 128 экспертов (как и по итогам марта), из которых 102 внесли динамовского воспитанника харьковского футбола в свою тройку. В том числе 70 человек — под №1.

Напомним, что эксперты — это тренеры клубов УПЛ, первой и второй лиги, сборных, юношеских команд, просто известные в прошлом футболисты, а также журналисты и формировавшие свое коллективное мнение путем голосования на официальном сайте проекта болельщики.

В апреле Беседин провел пять матчей за Динамо, в которых забил три мяча — Александрии (сравнял счет, итог — 4:1), Олимпику (первый гол, 4:0) и Черноморцу (второй гол, 4:1). Несложно подметить, что его результативные удары получились судьбоносными.

В марте серьезную конкуренцию Беседину составил дебютировавший в национальной команде Николай Матвиенко (206 баллов против 255 у динамовца). Сейчас защитник Карпат оказался лишь третьим — 99 баллов. В свою тройку его включили 52 респондента (15 — под первым номером).

А на второе место взобрался Артем Довбык (134), хотя реальным конкурентом для Беседина он и не стал. Тем не менее, форвард Днепра в апреле набрал практически в два раза больше баллов, чем в марте (было 73). Воспитанника черкасского футбола упомянули в анкетах 70 экспертов, в том числе 14 — под №1.

Во втором месяце весны он тоже забил три мяча: два — Карпатам (2:2), один — Ворскле (второй, итог — 2:0). Не исключено, что Беседин и Довбык вскоре смогут встретиться в лагере национальной команды.

Четвертое и пятое место разделили центральные полузащитники Владимир Шепелев (Динамо, 84 балла) и Виктор Коваленко (Шахтер, 61). По сравнению с мартом Шепелев (было 5-е место и 47 баллов) прибавил, а вот Коваленко (3-е место, 91 балл) сделал шаг назад. Но вытолкать его из топ-5 никто не смог.

Кто за кого голосовал в апреле 2017 года. U-21