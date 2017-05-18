В Англии со следующего сезона будут дисквалифицировать за симуляцию

Футбольная ассоциация Англии введет новый пункт в правила наказаний игроков – «Успешный обман официального лица матча». Со следующего сезона руководство лиги официально сможет наказывать симулянтов.
Подобные эпизоды будет рассматривать комиссия из бывших игрока, судьи и тренера. Эксперты смогут выносить наказания постфактум вплоть до дисквалификации.
Добавим, что подобная практика с 2011 года существует в чемпионате Шотландии.
Источник — BBC
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