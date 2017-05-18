В Англии со следующего сезона будут дисквалифицировать за симуляцию

Ты забыл добавить что два года Динамо не заслужено становилось чемпионом.

Собственно, я никогда и не сомневался, что оно обыкновенное гэ на палке. Что оно и продолжает из ...

А кто предает дружбу, прошлое. Кто за печеньки теряет последние мозги и умение здраво рассуждать.

Оказывается и шахматисты могут быть д...билами!

Прошлое, это то, которое порядка 30ти войн за историю, тотальное и взаимное неуважение всю истори...

Ступар как толкователь снов из Волшебной лампы Алладина — Говори, мудрейший!— Когда принцесса вид...

Мяч не летел, а парил в руку Пантича, который его видеть никак не мог. Рука не стала на пути мяча...

На повторе не было видно в ворота мяч летит или нет,так что не надо придумывать.Ступар прав-в пра...