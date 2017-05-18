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В Англии со следующего сезона будут дисквалифицировать за симуляцию

Футбольная ассоциация введет новый пункт в правила наказаний игроков

  • 18.05.2017 17:28
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ФК Челси. Давид Луис
© ФК Челси. Давид Луис

Футбольная ассоциация Англии введет новый пункт в правила наказаний игроков – «Успешный обман официального лица матча». Со следующего сезона руководство лиги официально сможет наказывать симулянтов.

Подобные эпизоды будет рассматривать комиссия из бывших игрока, судьи и тренера. Эксперты смогут выносить наказания постфактум вплоть до дисквалификации.

Добавим, что подобная практика с 2011 года существует в чемпионате Шотландии.

Источник — BBC

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