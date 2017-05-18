ПАОК заинтересован в услугах Дениса Бойко

Голкипер сборной Украины и «Бешикташа» Денис Бойко может продолжить свою карьеру в Греции.
Интерес к 29-летнему голкиперу проявляет ПАОК, в котором с успехом выступают его бывшие одноклубники Евгений Шахов и Лео Матос. Напомним, недавно ПАОК выиграл Кубок Греции.
Ранее сообщалось, что Бойко хочет разорвать контракт с «Бешикташем».
Источник — Динамомания
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