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ПАОК заинтересован в услугах Дениса Бойко

Вратарь «Малаги» может продолжить карьеру в Греции

  • 18.05.2017 16:34
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sport.es. Денис Бойко
© sport.es. Денис Бойко

Голкипер сборной Украины и «Бешикташа» Денис Бойко может продолжить свою карьеру в Греции.

Интерес к 29-летнему голкиперу проявляет ПАОК, в котором с успехом выступают его бывшие одноклубники Евгений Шахов и Лео Матос. Напомним, недавно ПАОК выиграл Кубок Греции.

Ранее сообщалось, что Бойко хочет разорвать контракт с «Бешикташем».

Источник — Динамомания

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