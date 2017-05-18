Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер заинтересован в продлении контракта с Бернардом

Действующий договор бразильского футболиста истекает летом 2018 года

  • 18.05.2017 16:01
  • 636 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер. Бернард
© ФК Шахтер. Бернард
Горняки заинтересованы в продлении с ним соглашения. 
 
«Шахтер» предлагал мне обсудить подписание нового контракта. Но мое соглашение действует еще год, и за это время еще что-то может измениться», — сказал 24-летний вингер «Шахтера» Бернард. «Но этим вопросом займутся мои агенты, когда мне поступят конкретные предложения. Нынешний сезон был достаточно хорошим. Продлю я соглашение или же уйду, это второстепенный вопрос, главное — чувствовать себя хорошо».
 
В «Шахтер» Бернард перешел летом 2013 года из бразильского «Атлетико Минейро» за 25 миллионов евро.
 
Однако постоянную игровую практику Бернард начал получать лишь в текущем сезоне, когда Шахтер возглавил португальский специалист Паулу Фонсека.
 
Бернард проводит самый результативный сезон за все годы пребывания в донецком клубе, забив 7 голов и сделав 7 ассистов в 36 матчах во всех турнирах.
 
Действующий договор бразильского футболиста истекает летом 2018 года. 

Источник — Globo

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.