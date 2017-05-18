Шахтер заинтересован в продлении контракта с Бернардом

Горняки заинтересованы в продлении с ним соглашения.
«Шахтер» предлагал мне обсудить подписание нового контракта. Но мое соглашение действует еще год, и за это время еще что-то может измениться», — сказал 24-летний вингер «Шахтера» Бернард. «Но этим вопросом займутся мои агенты, когда мне поступят конкретные предложения. Нынешний сезон был достаточно хорошим. Продлю я соглашение или же уйду, это второстепенный вопрос, главное — чувствовать себя хорошо».
В «Шахтер» Бернард перешел летом 2013 года из бразильского «Атлетико Минейро» за 25 миллионов евро.
Однако постоянную игровую практику Бернард начал получать лишь в текущем сезоне, когда Шахтер возглавил португальский специалист Паулу Фонсека.
Бернард проводит самый результативный сезон за все годы пребывания в донецком клубе, забив 7 голов и сделав 7 ассистов в 36 матчах во всех турнирах.
Действующий договор бразильского футболиста истекает летом 2018 года.
Источник — Globo
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