ФФУ не имеет права выдавать Волыни лицензию

«Волынь» так и не ликвидировала долг своему экс-футболисту Саше Стевичу в установленные ФФУ сроки для прохождения аттестации в УПЛ.
Это означает, что лучанам пока не имеют права выдавать лицензию, потому что у клуба есть просроченная задолженность. Напомним, Стевич неоднократно шел на уступки клубу касательно терминов выплаты 70-ти тысяч долларов.
Кроме того, у «Волыни» есть долг и бразильскому нападающему с итальянским паспортом Алессандро Селину. Сумма долга неизвестна, но бразилец также обращался в ФИФА.
Окончательное решение по проблемным клубам аттестационный комитет ФФУ должен принять в ближайшее время, а саму процедуру лицензирования закрыть до 31 мая.
Источник — Sportarena
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