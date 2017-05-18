ФФУ не имеет права выдавать Волыни лицензию

ха ха ха!!! Вот это перднул штрих)))

ааааааа цуко, Динамо оказываетс еще и повезло, пожалели, ...

Мля, и кто же возьмётся такую Динамку тренировать. Ребров - последний из когорты бывших динамовце...

Stupid - именно дурачки, недотёпы. Разговорное слово. И оно явно не дружелюбное. Цыган он и есть ...

Ничего не вечно. Или ты ватан думаешь что твои бомжики всегда чемпионами будут? Латиносы разбегут...

ну що сказати шкода, що Зоря не пройшла до фінулу, бо бабська гра шахтаря - задовбала. Такої підл...