Вальверде согласовал двухлетний контракт с Барселоной

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде является главным кандидатом на пост наставника «Барселоны». Сообщается, что 53-летний специалист уже согласовал условия двухлетнего соглашения с каталонцами.

Однако существует вероятность расторжения контракта. По информации испанских журналистов, в контракте прописан пункт, который позволит любой из сторон отказаться от сотрудничества.

Скорее всего, в этом заинтересован президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, который не прекращает искать кандидатов на замену Луису Энрике.

Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба огласит имя нового главного тренера не после финала Кубка Испании, который состоится 27 мая.

Добавим, что Вальверде уже отказал «Валенсии», «Севилье» и некоторым клубам АПЛ.