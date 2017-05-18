Алексис САНЧЕС: «Уровень игроков Арсенала позволяет бороться за титул»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес заявил, что его команда имеет достаточно квалифицированных исполнителей, чтобы бороться за чемпионский титул.

«Иногда я злюсь, когда вижу, какая у нас команда и на что она способна. Мы проиграли много матчей, в которых превосходили соперника. Уровень игроков «Арсенала» позволяет им бороться за титул. Я всегда говорил, что у нас отличные игроки, с менталитетом победителей», – сказал Санчес.

За тур до окончания чемпионата «Арсенал» занимает 5 место в турнирной таблице и имеет шансы на выход в Лигу чемпионов. Для этого «канонирам» нужно побеждать «Эвертон» и ожидать осечки от «Ливерпуля» или «Манчестер Сити».