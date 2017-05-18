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Збірна ветеранів України перемогла Валенсію у контрольному матчі

Українська команда виграла перший поєдинок свого іспанського турне

  • 18.05.2017 14:06
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facebook.com/footballveterans
© facebook.com/footballveterans

У першому матчі в рамках турне по Іспанії Збірна ветеранів України перемогла ветеранів «Валенсії» 5:2! У «жовто-синіх» відзначились Олександр Косирін (двічі), Сергій Нагорняк, Віталій Самойлов та Олег Собуцький, у валенсійців Міста та Еміліо Фенолл. Вітаємо команду легенд українського футболу з перемогою та чудовою грою!

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