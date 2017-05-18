Поединок плей-офф чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и ПАОКом завершился грандиозным скандалом.
На 54-й минуте матча при счете 1:0 в пользу «Панатинаикоса» на поле вспыхнула стычка, в которой принял активное участие и украинский игрок ПАОКа Евгений Шахов. Несколько минут спустя прилетевшая с трибун пивная банка попала точно в висок наставнику ПАОКа Владимиру Ивичу, отправив его в нокдаун.
Арбитр принял решение завершить матч досрочно. «Панатинаикосу» грозит техническое поражение со счетом 0:3.
Источник — Sport.ua
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Ну и пластмассовой не была она бы не долетела
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