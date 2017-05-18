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Тренера ПАОКа отправили в нокдаун с помощью пивной банки

Поединок плей-офф чемпионата Греции завершился досрочно

  • 18.05.2017 13:56
  • 520 просмотров
  • 2 комментария
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zimbio.com. Владимир Ивич
© zimbio.com. Владимир Ивич

Поединок плей-офф чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и ПАОКом завершился грандиозным скандалом.

На 54-й минуте матча при счете 1:0 в пользу «Панатинаикоса» на поле вспыхнула стычка, в которой принял активное участие и украинский игрок ПАОКа Евгений Шахов. Несколько минут спустя прилетевшая с трибун пивная банка попала точно в висок наставнику ПАОКа Владимиру Ивичу, отправив его в нокдаун.

Арбитр принял решение завершить матч досрочно. «Панатинаикосу» грозит техническое поражение со счетом 0:3.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    boris_osip
    online
      boris_osip, 18.05.2017 14:22
    0
    Банка пустою була. А симуляція тренера - справжня.
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 18.05.2017 14:32
    0
    boris_osip, 18.05.2017 14:22
    Банка пустою була. А симуляція тренера - справжня.

    Ну и пластмассовой не была она бы не долетела
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