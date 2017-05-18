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Шахов полез в драку сразу с двумя игроками Панатинаикоса

Украинский хавбек ПАОКа принял участие в стычке в матче плей-офф чемпионата Греции

  • 18.05.2017 13:13
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Метки
ФК ПАОК. Евгений Шахов
© ФК ПАОК. Евгений Шахов

Матч плей-офф чемпионата Греции между ПАОКом и «Панатинаикосом» завершился громким скандалом.

На 54-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Панатинаикоса» на поле вспыхнула схватка, в которой принял участие и украинский игрок ПАОКа Евгений Шахов, бросившийся сразу на двух игроков соперника.

Но на этом дело не закончилось – на 58-й минуте брошенная с трибун банка пива угодила в голову наставнику ПАОКа Владимиру Ивичу, отправив того в глубокий нокдаун. После этого арбитр увел команды с поля.

«Панатинаикосу» грозит техническое поражение со счетом 0:3.

Источник — Sport.ua

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