Матч плей-офф чемпионата Греции между ПАОКом и «Панатинаикосом» завершился громким скандалом.

На 54-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Панатинаикоса» на поле вспыхнула схватка, в которой принял участие и украинский игрок ПАОКа Евгений Шахов, бросившийся сразу на двух игроков соперника.

Но на этом дело не закончилось – на 58-й минуте брошенная с трибун банка пива угодила в голову наставнику ПАОКа Владимиру Ивичу, отправив того в глубокий нокдаун. После этого арбитр увел команды с поля.

«Панатинаикосу» грозит техническое поражение со счетом 0:3.