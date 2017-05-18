Как Ювентус с Реалом раньше играли

Пара «Ювентус» – «Реал Мадрид» имеет большую историю поединков. Самые крайние игры датированы 2015 годом, когда жребий свел данные команды на стадии полуфинала.

В первом матче тогда «Юве» одержал победу 2:1, а в ответной встрече на «Сантьяго Бернабеу» команды отметились по одному разу. Интересный факт заключается в том, что в обоих матчах за «Ювентус» забивал воспитанник «Реала» - Альваро Мората. Позже по пунктам контрактного соглашения Мадрид снова вернул его обратно, а сам форвард недавно заявил, что «задолжал «Реалу» одну Лигу Чемпионов».

Чуть ранее, в 2013-м году команды пересекались на стадии группового этапа. Тогда удачливее оказались «сливочные», в Мадриде победив 2:1, а в Турине сыграв 2:2.

Также, соперники встречались между собой в 2009 году, когда на стадии группового раунда, «Ювентус» дважды обыграл «Реал». Наиболее запоминающейся стала встреча в Мадриде, когда легендарный Алессандро Дель Пьеро забил два потрясающих мяча, а болельщики «галактикос» аплодировали ему стоя, что случается крайне редко.

В 2005-м году, команды встретились на стадии 1/8 финала, и тогда в экстра-тайме «Ювентусу» принес победу Марсело Салаета.

Памятным для многих болельщиков со стажем, были полуфинальные игры 2003-го года, когда после поражения в Мадриде 2:1, «Ювентус» смог одолеть противника 3:1. Тогда, Павел Недвед уже в концовке встречи получил желтую карточку, из-за которой был вынужден пропустить финал.

В 1998 году команды, как и непосредственно сейчас встречались в финале и тогда победил «Реал» Мадрид, а победный гол забил Предраг Миятович.

Спортивные ставки с крупнейшим букмекером Вильям Хилл на финал Лиги Чемпионов:

Ювентус – 2,87

Ничья – 3,20

Реал Мадрид – 2,50