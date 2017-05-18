Андрій ШЕВЧЕНКО: «Всі збірники провели хороший матч»

Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко після завершення фіналу Кубку України прокоментував його підсумок, гру потенційних збірників та розповів про власні очікування від наступної зустрічі в рамках відбору до ЧС -2018 зі збірною Фінляндії.



«Гра вийшла дуже гарна, але була помітна втома і тієї, й іншої команди - все ж таки кінець сезону. І десь особливо до кінця гри втома футболістів стала дуже помітною. Великих швидкостей обидві команди не продемонстрували, але в цілому був дуже хороший футбол. «Динамо» мало шанси та не скористалося ними. Натомість «Шахтар» свої шанси використав. Тому вітаю їх із заслуженою перемогою в Кубку.



Вважаю, що всі збірники провели хороший матч. Ми сподіваємося на те, що в останніх матчах, ті кому треба відпочити скористаються своєю можливістю для відпочинку, а ті кому потрібно більше грати, отримають потрібну ігрову практику.



Маю надію, що всі наші збірники будуть готові до наступної зустрічі у рамках відбіркового циклу, як фізично, так і психологічно. Нам дуже важливо, щоб гравці приїхали мотивовані, адже інший результат, крім перемоги, нас не цікавить».