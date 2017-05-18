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Андрій ШЕВЧЕНКО: «Всі збірники провели хороший матч»

Наставник збірної України сподівається, що всі гравці будуть готові до наступного поєдинка

  • 18.05.2017 12:42
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко після завершення фіналу Кубку України прокоментував його підсумок, гру потенційних збірників та розповів про власні очікування від наступної зустрічі в рамках відбору до ЧС -2018 зі збірною Фінляндії.

«Гра вийшла дуже гарна, але була помітна втома і тієї, й іншої команди - все ж таки кінець сезону. І десь особливо до кінця гри втома футболістів стала дуже помітною. Великих швидкостей обидві команди не продемонстрували, але в цілому був дуже хороший футбол. «Динамо» мало шанси та не скористалося ними. Натомість «Шахтар» свої шанси використав. Тому вітаю їх із заслуженою перемогою в Кубку.

Вважаю, що всі збірники провели хороший матч. Ми сподіваємося на те, що в останніх матчах, ті кому треба відпочити скористаються своєю можливістю для відпочинку, а ті кому потрібно більше грати, отримають потрібну ігрову практику.

Маю надію, що всі наші збірники будуть готові до наступної зустрічі у рамках відбіркового циклу, як фізично, так і психологічно. Нам дуже важливо, щоб гравці приїхали мотивовані, адже інший результат, крім перемоги, нас не цікавить».

Источник — Федерация футбола Украины

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