Сергей ВАКУЛЕНКО: «Три дня переживал, полночи не спал»

Гол Сергея Вакуленко в ворота «Тернополя» обеспечил победу 1:0 и вывел «Ильичевец» в Премьер-лигу Украины.
«Все очень рады, но было очень тяжело после матча с «Вересом» (мариупольцы сыграли вничью 1:1, хотя имели много моментов – прим. ред.), особенно для меня, честно скажу. Переживал все три дня до игры с «Тернополем», полночи не спал. Мы могли еще тогда выиграть чемпионство – но получилось, что на последней минуте я привез пенальти в наши ворота. Было очень обидно, ни с кем не разговаривал… Я очень рад за себя и за команду, что мы все-таки вышли в УПЛ, а я забил гол и принес победу», – рассказал Вакуленко после матча.
Источник — ТК Футбол
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