Денис БОЙКО: «Я пихал на тренировках так, что уши заворачивались»

Экс-вратарь «Днепра» Денис Бойко рассказал о том, как он учил молодежь днепровского клуба на тренировках.
«Я пихал на тренировке так, что уши заворачивались. Но тренировка есть тренировка, ты должен работать на тренировке. Не просто выходить побуцать мячик, а ты должен отрабатывать на тренировке», – рассказал украинский голкипер.
На данный момент Бойко выступает за «Малагу» на правах аренды, контракт игрока принадлежит «Бешикташу».
Источник — #FootballHub
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