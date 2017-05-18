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Денис БОЙКО: «Я пихал на тренировках так, что уши заворачивались»

Бывший голкипер «Днепра» вспомнил о том, как он учил днепровскую молодежь

  • 18.05.2017 11:42
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  • 2 комментария
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ФК Днепр. Денис Бойко
© ФК Днепр. Денис Бойко

Экс-вратарь «Днепра» Денис Бойко рассказал о том, как он учил молодежь днепровского клуба на тренировках.

«Я пихал на тренировке так, что уши заворачивались. Но тренировка есть тренировка, ты должен работать на тренировке. Не просто выходить побуцать мячик, а ты должен отрабатывать на тренировке», – рассказал украинский голкипер.

На данный момент Бойко выступает за «Малагу» на правах аренды, контракт игрока принадлежит «Бешикташу».

Источник — #FootballHub

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