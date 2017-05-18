Мирча ЛУЧЕСКУ: «Пресса только и делала, что критиковала Зенит»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел промежуточные итоги своей работы в питерском клубе.

— Можете ли вы сказать, чем вы удовлетворены, а чем нет в «Зените»?

— Я бы хотел сказать другое — нам предстоит провести очень важный матч, еще не закончился чемпионат. «Анжи» тоже нужны очки, чтобы не попасть в нижнюю четверку команд. В футболе все возможно. Нам нужно подготовиться к матчу с «Локомотивом» и одержать там победу. Не хочу ничего говорить до игры в Москве, а после нее обязательно встретимся, и я вам все скажу. Давление медиа было очень большое с первого дня, как я приступил к работе. Эту странность я могу отметить. За последние 20 лет это первый раз, когда моя команда, возможно, займет третье место. Обычно это были первые два места. Поэтому больше всех я опечален в этой ситуации. Наверное, слишком большое давление было, в особенности от прессы Петербурга, на наших игроков. Порой не надо было так жестко критиковать нас, но и похвалить. Весь год работали в очень сложных условиях.

Все началось с потери трех ведущих игроков — Гарая, Витселя и Халка. Должна была быть вторая линия, которая бы их заменила, но не все справились с этим. Мы сделали трансферы, чтобы укомплектовать команду, но никто из них не вышел в лидеры и не стал чистым игроком основного состава. Уверен, что мы играли лучше осенью, чем весной. Не могу не отметить, что после домашней игры со «Спартаком» у нас начали появляться большие проблемы сами знаете какого характера. Думаю, что некорректны были высказывания президента федерации сразу после игры — нужно было держать нейтральную позицию. Такое впечатление, что он дал знак против «Зенита». Наверное, также не должен был он вмешиваться в удаление Вернблума, которое было стопроцентным. Мы следующий матч играли в Перми и вы знаете, что там произошло. И также он не мог касаться тех удалений с «Уралом», а все удаления были по делу. Это отметил и Газзаев, который является сильным специалистом. Эти высказывания сильно подействовали на наших игроков и были явно против «Зенита». И, наоборот, были моменты, когда судейство было против нас.

Местная пресса, к сожалению, не анализировала эти моменты, а только критиковала «Зенит». Я пришел сюда создать новую команду с новой игрой. Может быть, было мало молодых игроков, которые придали бы больше энтузиазма. К сожалению, во многих моментах команда была под воздействием негативных факторов. Хочу поблагодарить наших игроков за то, что в таких тяжелых условиях они показали себя с лучшей стороны.

Если вернуться к проблемам, то я говорил о ведущих игроках, которые покинули клуб. На сегодняшний день Данни не тот, которого мы знаем, он должен прибавить. Николас Ломбертс, который сегодня провел последний матч, весь год хотел уйти и не был готов психологически. Два лучших российских футболиста получили травмы — один из них Смольников, который пропустил половину сезона. Были травмы у Жиркова, Анюкова и Шатова. Порой мы не могли набрать оптимальный состав, который наигрывали на сборах.

К сожалению, Иванович еще не до конца понимает принципы ведения игры команды и не вышел на тот уровень, который мы все ожидаем от него. Этот трансфер, наверное, лучше было делать летом, чем зимой, когда подготовительный период был длиннее, и он бы провел больше матчей.

Закрывая тему, о которой вы спросили. Еще есть шансы у нас, но если бы не игра с «Тереком» на безобразном поле, возможно, мы бы победили и все бы сейчас радовались участию команды в Лиге чемпионов. Не всегда, наверное, я принимал правильные решения по составу. Негативный результат и на моей совести. Если брать во внимание все эти проблемы, мы набрали практически столько же очков, как в прошлом сезоне, забили больше и пропустили меньше, чем в прошлом сезоне. Самая большая моя боль — гол, который мы пропустили от «Андерлехта», поскольку тогда мы могли пройти дальше. Есть еще один шанс. Если он умрет, останется моя страсть к футболу. Этого у меня никто не отберет.

Ушел с пресс-конференции Луческу со скандалом. «Есть ли претензии к профессионализму Кокорина? Об игроках я говорить не буду. Уже всё вам сказал. Вот тупые», — сказал Луческу и покинул пресс-конференцию. - прим. Sport.ua