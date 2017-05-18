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Андрій ПАВЕЛКО: «Чекаємо від Харкова палкої підтримки збірної України»

Президент ФФУ задоволений харківськими вболівальниками після фіналу Кубку України

  • 18.05.2017 11:11
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ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент Федерації Футболу України Андрій Павелко після завершення фіналу Кубку України прокоментував ініціативу проведення матчу в рамках відбору до ЧС-2018 Україна-Туреччина в Харкові.   

«Ми стали свідками рекорду відвідування фіналів Кубку України останніх років. Харків завжди яскраво підтримував нашу збірну та клуби, на найвищому рівні.

Підтвердилося щирою підтримкою уболівальників і рішення щодо проведення фіналу національного Кубку саме в Харкові. Ми чекаємо такої ж палкої підтримки, тільки вже при максимально заповненому стадіоні, на матчі проти збірної Туреччини. В нас дуже великі надії саме на харківських уболівальників. Сподіваємось на позитивний результат в протистоянні з конкурентами по відбірковому циклу».

Источник — Федерация футбола Украины

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