Президент Федерації Футболу України Андрій Павелко після завершення фіналу Кубку України прокоментував ініціативу проведення матчу в рамках відбору до ЧС-2018 Україна-Туреччина в Харкові.
«Ми стали свідками рекорду відвідування фіналів Кубку України останніх років. Харків завжди яскраво підтримував нашу збірну та клуби, на найвищому рівні.
Підтвердилося щирою підтримкою уболівальників і рішення щодо проведення фіналу національного Кубку саме в Харкові. Ми чекаємо такої ж палкої підтримки, тільки вже при максимально заповненому стадіоні, на матчі проти збірної Туреччини. В нас дуже великі надії саме на харківських уболівальників. Сподіваємось на позитивний результат в протистоянні з конкурентами по відбірковому циклу».
Источник — Федерация футбола Украины
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