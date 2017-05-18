Александр СЕВИДОВ: «Рад, что еще одна донбасская команда вышла в УПЛ»

«Ильичевец» возвращается в УПЛ. Главный тренер «Ильичевца» Александр Севидов поделился эмоциями от победного матча против «Тернополя», который позволил команде оформить путевку в элиту.
- Сейчас для тренера, футболистов и всех, кто за нас переживал, наступают радостные моменты. Праздник будет чуть позже, а сегодня мы действительно счастливы. Я рад сказать, что еще одна команда из Донбасса выходит в Премьер-лигу. Я хотел бы посвятить сегодняшнюю победу светлой памяти Владимира Семеновича Бойко (экс-президент «Ильичевца», погиб 10 июня 2015 года – прим. ред.) – человека, который на годы вперед сделал все, чтобы футбол в Мариуполе был. Пока эмоций на то, чтобы праздновать, не хватает, но я думаю, что по приезду домой все будет нормально.
Источник — ФК Ильичевец
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