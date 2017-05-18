Бойко будет просить Бешикташ разорвать контракт

О перспективах продолжения карьеры Дениса Бойко, арендованного Малагой у Бешикташа, порассуждал испанский интернет-ресурс fichajes.net. По мнению пиренейских журналистов, ближайшим летом экс-вратарь Динамо и Днепра будет иметь серьезные проблемы с поиском нового рабочего места. Анчоусы отказались от продолжения сотрудничества с ним, не рассчитывают больше на украинца и в Стамбуле.
Реальных же претендентов на опытного стража ворот не наблюдается. Сам Денис хочет вести с Бешикташем переговоры о прекращении контракта, истекающего в 2020 году. Однако если Орлы не получат конкретных предложений, похоже, им придется предоставить кандидату в сборную Украины статус свободного агента, — к такому выводу приходят испанские журналисты. Что же касается рыночной стоимости футболиста, то, как считает fichajes.net, при фигурирующей сумме 2 млн евро вряд ли найдется клуб, который предложит за него больше миллиона.
Всего в завершающемся сезоне Бойко провел за Малагу пять матчей, получив в свои ворота 13 мячей за 450 минут игрового времени.
Источник — zbirna.com
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