Петр ЧЕХ: «Большие команды стали более уважительно относиться к ЛЕ»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех считает, что его команда должна серьезно отнестись к выступлению в Лиге Европы, если не сможет завоевать путевку в Лигу Чемпионов.В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги «канониры» занимают только пятую позицию. Для попадания в топ-4 им необходимо, чтобы в воскресенье «Ливерпуль» не смог обыграть дома «Мидлсбро», или «Манчестер Сити» уступил «Уотфорду».

Однако опытный Чех, выигрывавший Лигу Европы с «Челси», считает, что в участии во втором по значимости европейском клубном турнире нет ничего постыдного, и «Арсенал» должен самым серьезным образом настроиться на выступление в этом соревновании, если останется вне топ-4.

«Европейский трофей есть европейский трофей. Конечно, ты предпочтешь сыграть в Лиге Чемпионов, нежели в Лиге Европы, но вы можете видеть, что большие команды все серьезнее и уважительнее относятся к Лиге Европы, потому что это европейский трофей».

«Кроме того, теперь через победу в Лиге Европы ты можешь попасть в Лигу Чемпионов. С завоеванием этой медали у меня связаны великолепные воспоминания», — цитирует Чеха Evening Standard.