Киев принимает Суперкубок Украины по пляжному футболу 2017

Все меньше времени остается до старта нового сезона украинского пляжного футбола. Май - традиционный месяц, когда начинаются битвы на песке. И именно в мае сезон 2017 будет открывать Суперкубок Украины!

Первый в истории Суперкубок страны примет Киев, а матчи пройдут в ближайший уик-энд - 19, 20 и 21 мая на «Гидропарк-арене» (метро «Гидропарк», Долобецкий остров). В этом предсезонном турнире сыграют чемпионы Украины по пляжному футболу разных лет. К сожалению, не примут участие две чемпионские команды - «ХИТ» играет в плей-офф Экстра-лиги по футзалу, а «Майндшер» прекратил свое существование.

Однако, есть четыре супер-клуба, которые будут бороться за первый в новом сезоне трофей. Это столичные «Евроформат», «Гриффин», «Артур Мьюзик» и «Выбор» из города Днепр.

«ЕВРОФОРМАТ» /КИЕВ/ - эта команда раньше (до 2011 года) называлась «Новая Эра», и по сей день многие болельщики и футболисты по старой привычке называют бело-черных именно «Новая Эра». Это самая титулованная команда среди участников Суперкубка Украины, на счету которой четыре чемпионских титула - в 2004, 2005, 2007 и 2011 годах.

«ВЫБОР» /ДНЕПР/ - команда из города Днепр дважды добывала золотые медали Чемпионата Украины и во все года боролась за медали. Других задач, кроме битвы за чемпионство, руководство днепровского клуба и не ставит. Золото 2010 и 2014 годов, а также бронза на Euro Winners Cup-2015 это доказывает. «Выбор» - один из претендентов на чемпионство в новом чемпионате Украины, поэтому первый в истории Суперкубок Украины, эта команда, конечно, пожелает забрать в Днепр.

«АРТУР МЬЮЗИК» /КИЕВ/ - киевские музыканты добывали чемпионство в 2013 году, переиграв в финале «Гриффин». А после этого были два неудачных сезона, когда «АМ» не попал даже в тройку призеров. В прошлом году «Гриффин» и «Артур Мьюзик» вновь сошлись в финале Чемпионата Украины в Ивано-Франковске, где обе команды показали невероятную игру, а победу одержал «Гриффин» 6:5. 25 мая музыканты отправляются в Португалию на Euro Winners Cup-2017, поэтому битвы Суперкубка помогут команде набрать необходимые кондиции.

«ГРИФФИН» /КИЕВ/ - команда Евгения Вареницы - действующий чемпион Украины и в конце мая тоже отправится на Euro Winners Cup-2017 в Португалию. Однако в отличие от «Артур Мьюзик», грифоны будут выступать сразу в основном групповом раунде. И матчи Суперкубка Украины тоже будут хорошим тестом для «Гриффина», чтобы хорошо подготовиться к пляжной Лиге Чемпионов. Как и другие три участника Суперкубка, эта команда очень амбициозна, поэтому иной задачи, кроме выигрыша трофея, для грифонов не будет.

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Ну что же, болельщиков ожидают классные битвы на песке столичной «Гидропарк-арены», которая будет принимать Суперкубок Украины 2017.

СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ по пляжному футболу 2017

Киев, парк «Город спорта», «Гидропарк Арена», 19-21 мая

Календарь:

19 мая (пятница):

18:00 Выбор - Артур Мьюзик

19:00 Еврофрмат - Гриффин

20 мая (суббота):

11:00 Гриффин - Выбор

12:00 Артур Мьюзик - Евроформат

16:00 Гриффин - Артур Мьюзик

17:00 Выбор - Евроформат

21 мая (воскресенье):

12:00 Матч престижа (3-4 места в группе)

13:00 ФИНАЛ (1-2 места в группе)

Ну а пока сердце столичного пляжного футбола «Гидропарк Арена» готовится к открытию нового сезона 2017 года, которая в эти выходные примет матчи Суперкубка Украины, а 27 мая на песке арены стартует Чемпионат Киева 2017.

Самое глобальное изменение в структуре арены коснулось подтрибунного помещения. В этом году КАПФ решила отказаться от сборных конструкций, которые были ранее и собирались перед самым началом соревнований. В этом сезоне было принято решение о монтаже стационарного сварного каркаса.

Эта конструкция уже готова – она стала более вместительная, и таким образом, в подтрибунном помещении стало более просторно, особенно увеличилась площадь душевой.

Кроме того, на самом стадионе были сооружены специальные каркасы, которые будут нести функцию «козырьков». На боковых трибунах их затянут в винил, и они будут защищать болельщиков от палящего солнца в жаркие летние деньки.

Кроме того, был приведен в порядок песок на стадионе – почищен прошлогодний слой и добавлен новый слой свежего песка. А также были установлены новые сетки на воротах стадиона.

Осталось только закрепить рекламные баннеры на боковых щитах вокруг площадки, восстановить разметку поля и «Гидропарк Арена» к сезону 2017 готова.

Футболисты же и болельщики смогут оценить нововведения на арене уже в ближайший уик-энд во время матчей Суперкубка Украины. Кстати, напомним, что вход на арену свободный. А совсем рядом - величественный Днепр и пляж Венеция, так что в эти выходные можно открыть не только сезон пляжного футбола, но и сезон купания в Днепре.

Лев Галушко, специально для Sport.ua