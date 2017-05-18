Челси пытается удержать Азара и Куртуа новыми контрактами

Оформив чемпионский титул Премьер-Лиги, «Челси» поспешил начать переговоры с голкипером Тибо Куртуа и полузащитником Эденом Азаром о новых контрактах.На протяжении последних месяцев в прессе не утихают слухи, сватающие двух игроков сборной Бельгии в «Реал». Однако на «Стэмфорд Бридж» надеются в кратчайшее время закончить эти спекуляции.

Как сообщает The Telegraph, еще на прошлой неделе «синие» провели неофициальные переговоры с Азаром, которому будет предложен новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. Новая сделка ожидает и Куртуа, чьи представители также успели обсудить продление сотрудничества с клубом.

Ожидается, что благодаря новой сделке Тибо сможет увеличить свою текущую недельную зарплату в 100 тыс. фунтов минимум в полтора раза. Если «Реал» действительно решил сосредоточиться на кандидатуре Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед», то у «синих» не возникнет никаких проблем с тем, чтобы удержать Куртуа.

Добавим, что новый контракт должен подписать и главный тренер «Челси» Антонио Конте. Вместе с увеличенной зарплатой итальянец получит внушительный трансферный бюджет, чтобы хорошо подготовиться к следующему сезону.